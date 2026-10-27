Virtus deixa la porta oberta a pactar amb DA, però ajorna qualsevol decisió fins a constituir la nova executiva

Virtus no descarta pactes electorals amb Demòcrates o inclús altres formacions, tot i que ajorna qualsevol decisió fins a constituir la seva executiva definitiva i tenir definit el programa. Així ho ha explicat el president provisional, Josep Duró, abans de la presentació pública del partit, la qual ha reunit una setantena de persones. «Primer la junta, després haurem de fer el programa i, a partir d’aquest, hi haurà les discussions», ha assenyalat Duró, qui sí que ha confirmat converses amb el cap de Govern, Xavier Espot, així com amb altres responsables polítics, però ha insistit que no hi ha cap acord tancat. «Som oberts a tothom», ha afirmat, tot fixant com a línia vermella el respecte a les institucions andorranes. Així, ha qüestionat la posició del PS sobre l’avortament i el coprincipat, encara que no ha exclòs dialogar amb cap formació.
Durant l’acte, el vocal i exministre de Salut, Albert Font, ha exposat els principis institucionals del partit, centrats en la defensa del coprincipat, la Constitució i la independència judicial. Pel que fa a l’Acord d’associació amb la Unió Europea, ha reconegut que dins de Virtus conviuen opinions diferents i que encara no s’ha decidit el posicionament davant un eventual referèndum. Amb tot, la formació defensa mantenir el diàleg amb Brussel·les sense renunciar a les prioritats nacionals. Per la seva banda, el tresorer, i també expresident de la Confederació Empresarial Andorrana, Xavier Altimir, ha advertit que el model econòmic actual «s’acosta als seus límits físics i estructurals» i ha posat l’accent en les dificultats dels joves per accedir a l’habitatge.
«Si tornar a casa es converteix en un luxe, alguna cosa estem fent malament», ha manifestat, tot defensant un turisme de més qualitat i valor afegit, mantenint-lo juntament amb el comerç com a pilars econòmics, però apostant alhora per la diversificació. Finalment, Virtus ha reivindicat una societat en què l’esforç tingui recompensa, amb una sanitat de qualitat i una educació que reforci el civisme i la identitat pròpia. Així, Duró ha insistit en la necessitat d’implicar més els joves en la política i de consultar els sectors afectats abans d’impulsar canvis legislatius.