Ordino fa un balanç positiu del primer mes del bus parroquial circular amb seguiment del servei

El comú d’Ordino fa una valoració positiva del primer mes de funcionament del nou servei circular del bus parroquial, que va entrar en servei ara fa gairebé quatre setmanes.
Segons ha explicat la corporació comunal, durant aquest primer període no s’ha registrat cap incidència en el funcionament del servei. Tot i això, s’han rebut tres queixes relacionades amb els canvis en el recorregut o en els hàbits de mobilitat que el nou sistema pot haver generat en alguns usuaris.
Des del comú asseguren que s’està fent un seguiment continuat i detallat del servei per comprovar que es compleix el programa previst. Aquest control també ha de permetre detectar possibles ajustos o millores que es puguin aplicar amb l’objectiu d’optimitzar el funcionament del bus parroquial. De moment, el balanç d’aquest primer mes és positiu mentre es continua analitzant l’evolució de l’ús del servei.