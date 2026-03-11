Casal assegura que els ajustos fets a la línia L7 d’Ordino responen a peticions ciutadanes i no afecten l’L3 ni l’L4

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha assegurat que el Govern sí que ha demanat ajustos en la línia d’autobús L7 per donar resposta a peticions ciutadanes, però ha negat que aquests canvis hagin provocat afectacions en altres línies del servei nacional, com l’L3 o l’L4.
Casal ha respost així a les informacions que apunten que la reorganització del servei per reforçar l’L7 fins a Ordino hauria reduït freqüències en altres trajectes. El ministre ha afirmat que “s’han fet alguns ajustos per respondre a demandes de la ciutadania”, però ha insistit que aquests canvis “no afecten les línies L3 ni L4”.
En aquest sentit, el portaveu del Govern ha posat en dubte les afirmacions recollides per l’agència i ha assegurat que desconeix “amb qui han parlat”, tot reiterant que, segons la informació de què disposa l’Executiu, no hi ha cap impacte en aquestes línies.
Les declaracions arriben després que l’empresa concessionària del servei, Coopalsa, expliqués que el Govern havia demanat reordenar les línies per garantir que l’L7 arribés fins a Ordino. Segons fonts de la companyia citades per l’agència ANA, l’empresa “executa el que se’ns ha demanat” i és l’Executiu qui fixa la configuració del servei.
“S’han fet alguns ajustos per respondre a peticions de la ciutadania, però aquests canvis no afecten les línies L3 ni L4” – Guillem Casal
Segons aquestes fonts, l’ampliació del recorregut de l’L7 ha comportat una redistribució dels recursos disponibles. Xofers del servei han apuntat que afegir el trajecte fins a Ordino implica aproximadament catorze minuts més per volta —set minuts d’anada i set de tornada—, fet que hauria obligat a reajustar horaris d’altres línies. En el cas de l’L3, asseguren que alguns serveis surten fins a deu minuts abans i que això ha comportat menys freqüències.
Alguns conductors també han afirmat que el canvi respondria a la necessitat de mantenir l’L7 fins a Ordino sense ampliar el nombre de serveis contractats. “Tenim el requisit que l’L7 ha de pujar fins a Ordino, però no pagarem més serveis”, asseguren que se’ls va traslladar, motiu pel qual l’empresa hauria hagut de reorganitzar els recursos existents.
Des de Coopalsa han confirmat que s’ha fet “una redistribució dels recursos”, tot indicant que el servei contractat pel Govern no ha variat i que no s’ha incrementat la flota ni el nombre de serveis. Segons l’empresa, aquesta reorganització només hauria tingut incidència en la línia L3.