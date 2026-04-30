L’advocat de l’acusat de violar la seva filla apunta “incoherències” en el relat de la menor i demana rebaixar la pena

La defensa de l’home de 42 anys condemnat a 15 anys de presó per haver violat la seva filla menor d’edat ha presentat un recurs amb la voluntat de rebaixar la pena imposada. L’advocat defensor fonamenta la seva petició en presumptes “incoherències” en el relat dels fets exposat per la víctima, una menor de 14 anys.
La vista oral del recurs s’ha iniciat aquest dijous, però ho ha fet a porta tancada a petició de la Fiscalia, atesa la naturalesa del cas i el fet que inclou el testimoni d’una menor. La premsa ha hagut d’abandonar la sala unAa vegada començada la sessió, fet que ha limitat la informació disponible sobre el desenvolupament de la vista.
En aquest context, l’únic element que ha transcendit és l’argumentari de la defensa, qui assegura que en la declaració de la jove hi ha “moltes incongruències”, un aspecte que considera clau per justificar la revisió de la condemna.
Cal recordar que el Tribunal de Corts va dictar sentència el passat 25 de febrer, condemnant l’acusat a 15 anys de presó. La resolució incloïa també la retirada de la pàtria potestat sobre la menor i una multa de 15.000 euros.
Ara, el tribunal ha de decidir si la vista es reprendrà amb accés per al públic o si, per contra, es mantindrà completament a porta tancada fins a la resolució del recurs.