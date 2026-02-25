El Tribunal de Corts condemna a 15 anys de presó l’home que va abusar sexualment de la seva filla menor

El Tribunal de Corts ha imposat una pena de 15 anys de presó a un home declarat autor responsable d’un delicte major continuat d’abús sexual sobre menor de 14 anys, comès per una persona ascendent de la víctima, així com d’un delicte major continuat d’agressió sexual constitutiva de violació en l’àmbit familiar. La víctima és la seva filla menor d’edat. La resolució inclou també un delicte menor de maltractament en l’àmbit domèstic sobre menor.
La vista oral es va celebrar els dies 12 i 13 de gener a porta tancada. Després de la pràctica de la prova, el tribunal ha acordat la pena de presó juntament amb la inhabilitació de l’exercici de la potestat parental, la guarda, la custòdia i els drets de visita fins a la majoria d’edat de la menor.
15 anys de presó, indemnització de 15.000 euros i prohibició de contacte amb la víctima formen part de la condemna
La sentència estableix igualment la prohibició d’aproximar-se o comunicar-se amb la víctima durant un període de dotze anys, així com l’expulsió del Principat per vint anys. En matèria de responsabilitat civil, el condemnat haurà d’assumir les despeses processals i abonar una indemnització de 15.000 euros pels danys morals ocasionats. Una vegada notificada la resolució, la defensa ha anunciat que interposarà un recurs d’apel·lació contra la decisió judicial.