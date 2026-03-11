Condemnat un turista francès a quatre anys de presó per la violació d’una jove en una discoteca d’Andorra la Vella

El Tribunal de Corts ha condemnat un home de 35 anys a quatre anys de presó com a autor d’un delicte major de violació constitutiva de violació i d’un delicte menor de lesions doloses per l’agressió sexual denunciada per una dona de 20 anys en un local d’oci nocturn de la capital. La sentència estableix setze mesos de presó ferma, un període que el condemnat ja hauria complert durant la presó provisional, i la resta de la pena condicionada amb un termini de suspensió de quatre anys.
A més, el tribunal ha imposat una multa de 1.000 euros, l’expulsió del Principat d’Andorra durant vint anys i la prohibició de tenir qualsevol contacte amb la víctima durant deu anys. El condemnat també haurà d’assumir les despeses processals i indemnitzar la víctima amb 6.000 euros en concepte de perjudici moral.
Atès que els setze mesos de presó ferma ja s’haurien complert durant la presó provisional, el condemnat no hauria de tornar a ingressar al centre penitenciari. En canvi, la resta de la condemna queda suspesa durant quatre anys, període durant el qual haurà de complir les condicions establertes per la justícia.
A tall de resum, durant el judici, l’acusat va defensar que la relació sexual havia estat consentida i va assegurar que, tot i trobar-se en estat d’embriaguesa i tenir dificultats d’erecció, els actes haurien estat voluntaris. Per contra, en el transcurs de les sessions també es van escoltar diversos testimonis pericials.
Així, la metgessa forense va indicar que la denunciant presentava una erosió al canal vaginal compatible amb una relació sexual violenta. A més, els perits que van analitzar l’estat de la víctima van confirmar que presentava lesions i que patia un trastorn d’estrès posttraumàtic arran dels fets denunciats.
Condemnat un home per lesions i amenaces de mort
D’altra banda, avui també, el Tribunal de Corts ha condemnat un home com a autor de dos delictes menors: un de lesions doloses que va requerir una primera assistència mèdica per a la seva curació i un altre d’amenaces de mort no condicionals. La sentència imposa una pena de 18 mesos de presó condicional amb un termini de suspensió de dos anys. A més, el condemnat té prohibit contactar amb la víctima durant un període de sis anys i haurà d’assumir el pagament de les despeses processals.