Marín reconeix que el Govern encara no té ni informe tècnic ni calendari per a l’ajuda a cuidadors no professionals

La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha admès que el Govern encara no disposa d’un informe tècnic ni d’un calendari definit per desplegar una prestació econòmica específica per a cuidadors no professionals de persones dependents. Així, en el marc de la resposta a les preguntes formulades per la consellera Maria Àngels Aché, Marín reconeix que “actualment, no existeix un informe tècnic en relació amb la implementació d’aquesta prestació”, tot i recordar que el ministeri ha dut a terme “coordinacions amb els diversos departaments i organismes concernits”, especialment amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, amb qui s’han mantingut reunions de treball per estudiar “la viabilitat d’aplicar aquesta prestació i la seva possible adaptació legislativa”.
“[La proposta resta condicionada] a la disponibilitat de totes les dades i criteris tècnics necessaris per garantir la viabilitat i sostenibilitat de la prestació” – Trini Marín
Pel que fa a la decisió política, la titular d’Afers Socials ha assegurat que “el Govern manté el compromís de reforçar les polítiques de suport a les persones en situació de dependència i els seus cuidadors i cuidadores” i ha insistit que continua “valorant la implementació d’aquesta prestació en el marc de la legislatura actual”. Malgrat això, ha advertit que “a hores d’ara, no es pot donar encara un calendari definitiu perquè s’aprovi i entri eventualment en vigor”, ja que la proposta resta condicionada “a la disponibilitat de totes les dades i criteris tècnics necessaris per garantir la viabilitat i sostenibilitat de la prestació”.
Sobre l’impacte econòmic, Marín ha explicat que el ministeri encara es troba en fase de recopilar informació per poder calcular el cost real de la futura ajuda, tot reconeixent que “encara no disposem de tota la informació necessària per determinar l’import estimat”. Així i tot, la titular d’Afers Socials ha indicat que les previsions hauran de contemplar “diferents escenaris” en funció de factors com “el nombre potencial de beneficiaris, la intensitat de la dependència, l’import de la prestació i els criteris d’accés que es puguin establir”.