  • El terreny, de 1.782,97 metres quadrats, se situa al costat del mur perimetral de la presó. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Crèdit extraordinari

L’Executiu compra un terreny per 275.000 euros amb l’objectiu d’habilitar un mòdul específic de salut mental

La parcel·la, situada al costat de la presó, també facilitarà un entorn més adaptat per al treball de professionals d’infermeria, psicologia i psiquiatria

El Govern ha aprovat el projecte de llei de crèdit extraordinari per adquirir una parcel·la adjacent al centre penitenciari de la Comella amb l’objectiu d’ampliar, en un futur, les instal·lacions del recinte. La iniciativa, impulsada a proposta de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, preveu la compra d’un terreny de 1.782,97 metres quadrats situat al costat del mur perimetral de la presó.

Segons ha exposat l’Executiu, l’ampliació ha de permetre habilitar un mòdul específic destinat a salut mental i adaptar els espais penitenciaris a l’increment progressiu de persones internes amb aquest tipus de patologies. Actualment, part del mòdul de menors s’utilitza per atendre interns amb problemes de salut mental, una situació que el Govern considera insuficient per donar resposta a les necessitats actuals.

La futura ampliació també ha de facilitar un entorn més adequat per al treball conjunt de professionals d’infermeria, psicologia i psiquiatria, així com disposar d’un règim d’internament adaptat. Paral·lelament, es preveu guanyar espais destinats a activitats de reinserció, ja que el centre penitenciari no disposa actualment de prou àrees per atendre totes les propostes vinculades a aquest àmbit. Molné ja havia indicat davant la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals que aquesta actuació “es du a terme sense necessitats immediates i sense sobrepoblació al centre” i, per tant, “amb anticipació”.

L’acord entre el Govern i la propietat fixa el cost de l’operació en 275.000 euros. D’aquest import, 260.000 euros corresponen a la compra del terreny, mentre que la resta es destina als impostos i a les despeses derivades del canvi de titularitat. Després de l’aprovació per part del Consell de ministres, el projecte de llei serà tramitat al Consell General perquè pugui ser validat parlamentàriament.

