Escaldes reivindica la seva «identitat termal» amb la voluntat d’entrar a la xarxa europea de viles històriques

“Formar part de l’Associació Europea de Viles Històriques Termals ens pot portar a un turisme més lligat a l’interès històric que pot tenir la parròquia”. Amb aquesta reflexió, el conseller de Joventut i Ciutadania d’Escaldes-Engordany, Ramon Tena, ha defensat la candidatura de la parròquia per integrar-se a aquesta xarxa vinculada al Consell d’Europa, que agrupa municipis amb tradició termal i promou la cooperació en àmbits com el patrimoni, el turisme, la salut i la cultura.
La proposta té com a objectiu reforçar la projecció internacional d’Escaldes-Engordany i reivindicar el valor històric de les aigües termals, considerades un dels elements clau en el desenvolupament del primer turisme del país. La candidatura també busca consolidar la parròquia dins d’un circuit europeu de ciutats termals històriques i generar noves oportunitats vinculades al patrimoni, la recerca i el termalisme.
Durant la presentació de la proposta de candidatura, tant Tena com la cònsol major, Rosa Gili, han remarcat que la iniciativa també serveix per donar valor al patrimoni i a la història termal de la parròquia. El conseller ha recordat que «els requisits per formar part de la xarxa són exigents» i passen per disposar d’aigua termal dins del municipi, acreditar una vinculació històrica amb el termalisme des del segle XIX i demostrar una aposta institucional per la protecció i promoció del patrimoni.
En aquest sentit, Gili ha defensat que durant els darrers anys el comú ha impulsat actuacions per recuperar espais i memòria històrica vinculats a les aigües termals. “No ens acabàvem de creure tot el que teníem”, ha afirmat la cònsol, que ha reivindicat la singularitat d’Escaldes-Engordany davant de models turístics més enfocats a propostes creades artificialment.
La candidatura també es planteja com una oportunitat per diversificar el model turístic de la parròquia. Tena ha explicat que «entrar en aquesta xarxa europea permetria situar Escaldes-Engordany al costat de ciutats com Budapest, Baden-Baden, Vichy o Caldes de Montbui». Segons el conseller, això obre la porta a un perfil de visitant més interessat en la història, el patrimoni i el termalisme, complementant l’actual oferta més vinculada a l’oci.
A més de la projecció turística, el projecte també pot facilitar noves línies de cooperació i investigació vinculades a la salut i a les propietats terapèutiques de l’aigua termal. Gili ha explicat que «el comú ha encarregat una nova anàlisi de la composició de l’aigua» i ha apuntat que la candidatura podria facilitar futures col·laboracions científiques o estudis relacionats amb el benestar i la salut.
La cònsol major també ha remarcat que la iniciativa pot servir per continuar desenvolupant projectes culturals, patrimonials i urbanístics al voltant de la història termal de la parròquia. Entre altres aspectes, s’ha referit a la possibilitat d’ampliar la senyalització d’espais històrics, impulsar activitats divulgatives o reforçar la recuperació de patrimoni relacionat amb els orígens del turisme a Escaldes-Engordany. “Ens obre un ventall d’avantatges que fins i tot avui potser encara no podem valorar”, ha destacat.
Tant Gili com Tena han coincidit també a assenyalar que el projecte ha despertat interès i il·lusió entre la ciutadania. El conseller ha destacat que la candidatura “posa en valor dos elements únics d’Escaldes-Engordany: l’aigua termal i el bressol del primer turisme”, mentre que la cònsol ha assegurat que la iniciativa ajuda la parròquia a “creure’s” el potencial i la singularitat del patrimoni propi.