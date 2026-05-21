  • L'inici de la sessió del Consell de Comú d'Encamp. | Comú d'Encamp
Elena Hernández Molina
Compromís amb un entorn segur

Encamp aprova els primers protocols contra l’assetjament laboral i sexual amb tractament extern dels casos

Des de la minoria defensen que les mesures vinculades al benestar laboral s’haurien de debatre en comissions ordinàries amb més temps

“Quan arribi el moment d’actuar, tot això s’externalitza per ser el màxim de curosos i neutrals possibles”. Amb aquestes paraules, la consellera d’Afers Socials i Gent Gran i de Recursos Humans, Sílvia Ramond, ha defensat l’aprovació dels primers protocols contra l’assetjament laboral i l’assetjament sexual o per raó de sexe del Comú d’Encamp.

La corporació ha aprovat els textos amb la validació prèvia del Comitè de Personal, un aspecte que Ramond ha volgut remarcar. Així, ha explicat que els protocols s’alineen amb els eixos del pla d’igualtat impulsat conjuntament amb «comuns, Govern i l’Institut Andorrà de les Dones» i tenen com a objectiu prevenir i actuar davant qualsevol situació d’assetjament dins de l’entorn laboral. La consellera ha assegurat que la voluntat és garantir “la tolerància zero” davant conductes que vulnerin el respecte, la dignitat i la igualtat, així com permetre que els treballadors desenvolupin la seva feina “amb seguretat i respecte”.

Per la seva banda, la cònsol major, Laura Mas, ha destacat que els protocols incorporen diversos mecanismes per activar-los i protegir les possibles víctimes. En aquest sentit, ha detallat que «una persona afectada podrà dirigir-se directament a dues persones de referència» —el director de Recursos Humans i una tècnica d’Afers Socials—, utilitzar una aplicació específica habilitada pel comú o activar altres canals interns previstos.

“Pensem que qüestions importants que afavoreixin el clima laboral potser s’haurien de fer amb més tranquil·litat»- Marta Pujol

Mas també ha explicat que el sistema incorpora eines per fer que les dades siguin pseudònims i preservar la confidencialitat de les persones afectades. A més, ha remarcat que els càrrecs polítics hauran de signar annexos de confidencialitat i protecció vinculats a aquests procediments. Paral·lelament, el comú impulsarà formacions específiques tant per a les persones de referència com per a l’equip directiu i la resta de treballadors. Una vegada es detecti una possible situació d’assetjament, el tractament del cas passarà a mans d’una empresa externa amb l’objectiu de garantir neutralitat i imparcialitat durant el procés d’investigació i seguiment.

Des de la minoria, la consellera Marta Pujol ha valorat positivament el contingut dels protocols, però ha criticat la manera com s’ha tramitat la documentació. Segons ha explicat, haurien preferit disposar de més temps per analitzar els textos i que la qüestió s’hagués abordat en una comissió ordinària en lloc d’una extraordinària. “Pensem que qüestions importants que afavoreixin el clima laboral potser s’haurien de fer amb més tranquil·litat”, ha afirmat.

