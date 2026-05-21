Dolsa critica que el Govern no hagi definit cap a «on vol portar el país» i apunta que per això «estem on estem»

“Aquí hi ha una cosa clara: el Govern sempre té la facultat de parar la construcció i, si veia que se li escapava de les mans, ho podia fer i modular-la. No ho ha fet i ells sabran per què”. Amb aquesta contundència ha criticat el conseller d’Ordino, Enric Dolsa, el model urbanístic i alhora demogràfic adoptat pel Govern.
En aquest sentit, Dolsa ha esmentat que el que hauria d’haver fet l’Executiu “no ara, si no fa anys” és explicar fins a on es vol arribar i on es vol portar aquest país: “No s’ha volgut fer i ara estem on estem”. No obstant això, l’ordinenc ha deixat clar que “s’ha de fer” i que “mai és tard”, tot indicant que “tot el que ha passat no ho tirarem enrere, però el que s’ha de fer és intentar que això no continuï evolucionant de la mateixa manera que s’està fent ara”.
Així, ha reiterat que s’ha de definir “quants volem ser en aquest país”, tot criticant que “el creixement que tenim, del 10% i el 14% com hi ha hagut aquests anys anteriors, no pot ser”. A més, ha deixat clar que “passar de les 100.000 persones en aquest país és irracional”.
Per la seva banda, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, no creu que s’hagi arribat tard quant a les intervencions urbanístiques al país. “Es podria haver arribat encara més tard”, ha dit. En aquesta línia, ha remarcat que és “molt difícil saber en quin moment s’han de posar les mesures perquè tampoc afectin el creixement”, tot ressaltant que “a tots ens agrada que hi hagi un cert creixement al país”.
De fet, Coma ha considerat que aquest creixement ha permès una “bona salut econòmica” i, tot i que ha admès que “potser l’habitatge està una mica limitat”, ha apuntat que “en la mesura del possible tenim una sèrie de coses bones derivades d’aquest creixement”.
Majoria i minoria coincideixen amb la ‘disputa’ amb l’APTA
Pel que fa a l’afer entre els comuns i l’Associació de Propietaris de Terres (APTA), en què aquests últims van demanar la creació d’un organisme supranacional que centralitzés la planificació urbanística, mentre les corporacions s’hi van oposar, Dolsa i Coma han reiterat aquesta oposició agafant-se a la Constitució. “La llei diu el que diu. Per tant, l’urbanisme parroquial és facultat del comú i de ningú més”, ha defensat Dolsa, tot apuntant que “si algú no hi està d’acord, pot fer la reclamació judicial que cregui convenient”
D’igual manera, Coma ha fet referència a la Constitució, la qual “marca una sèrie de competències. I la competència de l’urbanisme pertany als comuns”, ha sostingut. Així, la cònsol major ha considerat “contradictori” que l’APTA reclami l’article 100 sobre el dret a la propietat, el qual “suposadament no s’està respectant”, però que, en aquest cas, “es posin a discutir alguna cosa que recull la Constitució, que són les competències del comú”.