  • Coma ha apuntat que, de moment, "la situació està encara una mica embrionària". | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
Residència a la parròquia

El Comú d’Ordino confia que el plec de bases del futur centre sociosanitari estigui enllestit «abans de finals d’any»

Coma apunta que la voluntat és que l'Executiu posi "a disposició" els terrenys de Casa Rossell i que un privat s'encarregui de la construcció

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha detallat aquesta tarda que la intenció del comú és que «abans de finals d’any puguem tenir un plec de bases per poder, justament, fer realitat el centre sociosanitari». Unes declaracions que arriben després que la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, anunciés ahir que, a banda de la residència d’Encamp –la qual podria estar enllestida a finals d’any–, hi ha dos projectes més en converses, un d’ells el d’Ordino. Així i tot, Coma ha apuntat que, de moment, «la situació està encara una mica embrionària», tot reiterant la intenció de tenir «alguna cosa més concreta a final d’any o principis de l’any que ve».

Igualment, la cònsol major ha subratllat que la voluntat comunal és que, ja que l’Executiu disposa dels terrenys de Casa Rosell, els posés «a disposició i que fos un privat qui fes la construcció», tot incidint en el fet que actualment el comú «no té ni el pulmó econòmic per poder-ho fer, i penso que un comú no s’ha de posar a gestionar un sociosanitari». En aquest sentit, Coma ha deixat clar que, en cas que el Govern accedís a la cessió de terrenys, el comú realitzaria «les intervencions de manteniment a Casa Rosell», les quals, segons la cònsol, «tenen una forta necessitat».

