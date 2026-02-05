Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L’acusat ha sol·licitat que se li concedeixi la llibertat per poder visitar a la seva família mentre s’espera la sentència. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Última jornada de la vista oral

La fiscalia subratlla que el consentiment “no és un xec en blanc” i que aquest ha de mantenir-se durant tota la relació

La defensa subratlla que no s’han trobat restes d’ADN de l’acusat, un element que considera clau per qüestionar l’existència d’una agressió sexual

El Tribunal de Corts ha celebrat aquest dijous la darrera jornada del judici pel presumpte cas d’agressió sexual que va tenir lloc a Andorra la Vella l’octubre del 2024, centrada en la lectura dels informes finals de les parts. La sessió ha servit per posar punt final a la vista oral del procediment, després de diverses jornades de declaracions i pràctica de proves, arribant el cas a un punt clau després d’un procés marcat per versions oposades sobre el desenvolupament dels fets i el consentiment en la relació sexual. Una vegada conclosa la darrera jornada del judici, el tribunal ha anunciat que la sentència es donarà a conèixer l’11 de març.

Durant la lectura del seu informe, la fiscalia ha basat la seva argumentació principal en el relat de la víctima, la qual ha qualificat de coherent, reiterat i sense variacions substancials al llarg del procediment. Així, el ministeri fiscal ha incidit especialment en la importància del consentiment, recordant que “no és un xec en blanc” i que ha de ser clar, lliure i persistent durant tot l’acte, advertint que el seu cessament transforma la situació en una agressió sexual.

La víctima va patir una erosió al canal vaginal que, apunten, seria compatible amb una relació sexual violenta

Llegir

En la mateixa línia, l’acusació ha posat l’accent en els canvis de versió de l’acusat al llarg del procediment, assenyalant que fins a cinc relats diferents s’han incorporat a la causa. Segons l’acusació, aquesta evolució de les declaracions contrasta amb la constància del testimoni de la víctima. També ha fet referència a la vaga de fam que l’acusat va dur a terme en un moment del procés, un element que, segons ha indicat, s’ha de valorar dins del context global del cas degut a la modificació de relat sobre aquesta.

Per la seva banda, la defensa ha centrat el seu informe en qüestionar la solidesa de les proves. Així, ha destacat la manca de restes d’ADN de l’acusat a la víctima i ha insistit en el minutatge dels fets, argumentant que la durada descrita no és compatible amb una agressió sexual. Així mateix, ha assenyalat que la víctima es va presentar mesos més tard a la mateixa discoteca on van passar els fets, malgrat haver manifestat patir estrès posttraumàtic, un extrem que, segons la defensa, posa en dubte la fiabilitat del relat.

La fiscalia insisteix que el consentiment no és un xec en blanc i que ha de ser clar, lliure i persistent durant tot l’acte; quan cessa, esdevé una agressió sexual

Pel que fa a les peticions, fiscalia i acusació han sol·licitat una pena de vuit anys de presó, deu anys de prohibició de contacte amb la víctima, vint anys d’expulsió del Principat i una multa de 2.000 euros. L’acusació, a més, ha reclamat una indemnització de 20.000 euros per a la víctima. La defensa, en canvi, ha demanat l’absolució de l’acusat i la seva posada en llibertat immediata.

En el tram final de la sessió, l’acusat ha sol·licitat que se li concedeixi la llibertat per poder visitar a la seva família mentre s’espera la sentència. Davant aquesta petició, la fiscalia ha demanat que es desestimi donat que considera que hi ha un possible risc de fuga, motiu pel qual ha demanat que es mantingui la situació actual fins al pronunciament judicial.

