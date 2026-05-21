  Les dependències policials, a Escaldes-Engordany.
Detencions policials

Detinguda una dona a Escaldes per presumptament apropiar-se de més de 900 euros en cobraments en efectiu

La policia investiga irregularitats detectades durant l’abril en la gestió de caixa del seu lloc de treball, on hauria anul·lat rebuts i retingut diners

La Policia ha detingut aquest dijous al matí, a Escaldes-Engordany, una dona de 47 anys acusada presumptament de delictes contra la funció pública i contra la seguretat en el tràfic jurídic després de detectar-se irregularitats en la gestió de caixa al seu lloc de treball. Segons ha informat el cos policial, la investigació es va iniciar arran d’unes anomalies constatades durant el mes d’abril.

Les primeres indagacions apunten que la dona s’hauria apropiat de més de 900 euros procedents de diversos cobraments en efectiu. Així, la Policia sosté que, en alguns casos, l’arrestada hauria emès el rebut corresponent i posteriorment hauria anul·lat el cobrament, mentre que en altres ocasions directament no hauria entregat cap comprovant i s’hauria quedat els diners. La dona ja ha passat a disposició judicial i la investigació continua oberta.

Accident amb una taxa d’1,87

D’altra banda, la matinada d’aquest dijous la policia també ha detingut un home de 66 anys després de provocar un accident amb danys materials a la Massana i donar positiu en alcoholèmia amb una taxa d’1,87 grams per litre de sang. Els fets han tingut lloc a l’avinguda del Ravell, quan el conductor, que circulava en sentit ascendent, hauria perdut el control del vehicle i hauria acabat impactant contra un cotxe estacionat al lateral dret de la via.

Finalment, els darrers dies, la policia també ha arrestat a la frontera francoandorrana un home de 34 anys que accedia al país amb 0,56 grams de cocaïna.

