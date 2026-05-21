  La mesura arriba després que la Comissió de Salut Pública espanyola hagi aprovat ampliar el programa de detecció precoç del càncer de mama. | SFGA / JAViladot
Laura Gómez Rodríguez
Casos oncològics

Salut estudia avançar als 45 anys la detecció precoç del càncer de mama per complir criteris internacionals

La decisió arriba després que Espanya hagi aprovat ampliar la detecció precoç a dones de 45 anys per recomanacions mèdiques internacionals

El Ministeri de Salut treballa per rebaixar dels 50 als 45 anys l’edat d’accés al programa de cribratge del càncer de mama, seguint les recomanacions internacionals en matèria de detecció precoç. Així ho ha confirmat aquest dijous la ministra de Salut, Helena Mas, després que Espanya hagi anunciat l’ampliació de la franja de cribratge fins a les dones d’entre 45 i 74 anys.

Mas ha deixat clar que la decisió no respon al moviment adoptat pel govern espanyol, sinó a les directrius mèdiques internacionals. “Hi ha recomanacions internacionals que ja suposen aquest augment de franges de població del cribratge de càncer de mama i nosaltres ja hi estem treballant”, ha afirmat, després que la qüestió fos abordada recentment en el marc de les reunions internacionals vinculades a l’Assemblea Mundial de Salut.

«Hi ha unes recomanacions internacionals i ens parlen que el cribratge de càncer de mama ha de ser des dels 45 anys» – Helena Mas

La mesura arriba després que la Comissió de Salut Pública espanyola hagi aprovat ampliar el programa de detecció precoç del càncer de mama a dones d’entre 45 i 74 anys. Fins ara, el cribratge a l’Estat espanyol es dirigia a la població femenina d’entre 50 i 69 anys.

Una de cada vuit dones al Principat pot desenvolupar càncer de mama al llarg de la seva vida, segons els especialistes

