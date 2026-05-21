Obrir una farmàcia, lligat a l’exigència d’una distància de 60 metres amb una altra i una ràtio de 2.350 habitants

El Govern vol posar ordre a l’obertura de noves farmàcies al país amb un nou projecte de llei que fixa criteris poblacionals i territorials per evitar la saturació d’establiments. La proposta, presentada aquest dijous per la ministra de Salut, Helena Mas, i la cap d’àrea de recursos sanitaris, Carme Pallarés, estableix que les noves farmàcies hauran de complir una ràtio mínima de 2.350 habitants per establiment, a més de requisits de distància i superfície.
La reforma, treballada conjuntament amb el Col·legi de Farmacèutics, actualitza una normativa vigent des del 1977. “Aquesta llei actualitza la normativa del sector farmacèutic i incorpora totes aquelles necessitats que ara el sector demana”, ha afirmat Mas. L’objectiu principal, doncs, és ordenar territorialment el servei farmacèutic i evitar “zones massificades o zones sense cobertura”. “Hem de promoure aquesta distribució equitativa de la farmàcia”, ha defensat la ministra.
El text introdueix un sistema de planificació territorial basat en el nombre d’habitants i el nombre de farmàcies ja existents, les quals Salut considera que actualment “funcionen correctament”. A partir d’aquest “nombre basal”, es podran autoritzar noves obertures sempre que compleixin els nous requisits. La cap d’àrea de recursos sanitaris, Carme Pallarés, ha detallat que les noves farmàcies hauran de respectar “un criteri poblacional de 2.350 habitants per farmàcia” i una distància mínima de 60 metres respecte d’un altre establiment, sempre que es compleixi també el criteri poblacional.
El projecte també preveu excepcions als nuclis caps de parròquia amb sobreoferta farmacèutica. És el cas d’Andorra la Vella, on la majoria d’establiments es concentren a la zona comercial. En aquests casos, es podran autoritzar noves farmàcies si es troben a més de 500 metres de la zona saturada i en barris residencials. “En teoria no hi caben més, però si hi ha una zona allunyada de la zona comercial, es podrà obrir aquesta farmàcia”, ha explicat Pallarés.
Segons les dades presentades, Andorra compta actualment amb 57 farmàcies. Salut ha remarcat que la ràtio del país és inferior a la dels països veïns, amb 28 farmàcies per cada 100.000 habitants, davant les 47 d’Espanya o les 30 de França. A més, la distribució territorial evidencia grans diferències entre parròquies i nuclis urbans: Andorra la Vella és el cas més destacat, amb 27 farmàcies per a una població de 21.496 habitants, fet que situa la ràtio en una farmàcia per cada 796 habitants; en canvi, Ordino té una única farmàcia per a 5.679 habitants, mentre que Canillo en registra una per cada 3.229 habitants.
La taula de planificació territorial evidencia diferències importants entre parròquies. A Andorra la Vella, amb 27 establiments, hi ha actualment una farmàcia per cada 796 habitants. Encamp poble disposa actualment de tres farmàcies per a una població d’11.236 habitants, la Massana en té tres per a 12.148 residents i Ordino només una per a 5.679 habitants. En el cas de Sant Julià de Lòria, hi ha cinc establiments per a 10.256 habitants. Segons els càlculs del ministeri de Salut i el nou criteri poblacional fixat en 2.350 habitants per farmàcia, aquestes parròquies encara tindrien marge per acollir noves obertures sota els requisits previstos al projecte de llei.
A més, aquesta distribució permetria encara noves obertures en parròquies com Encamp, Ordino o la Massana, sempre sota els nous criteris. La normativa també fixa requisits estructurals per a les noves farmàcies. Els establiments hauran de disposar d’un mínim de 70 metres quadrats o de 90 metres quadrats si compten amb un laboratori per elaborar fórmules magistrals. Aquestes exigències no seran retroactives, de manera que les farmàcies que ja operen no hauran d’adaptar-se.
El projecte de llei regula també per primera vegada la venda a distància de medicaments: “Només s’autoritza per a aquests medicaments que no necessiten recepta mèdica”, ha remarcat Pallarés. A més, les pàgines webs no podran promocionar ni oferir medicaments subjectes a prescripció. “No es poden oferir medicaments amb recepta a les webs”, ha insistit la responsable sanitària, qui ha puntualitzat que únicament es podrà consultar la fitxa tècnica dels productes. La llei també recorda que els medicaments amb recepta tenen “preus fixats i regulats” i unes condicions específiques de venda.
El text inclou un règim sancionador per frenar males pràctiques dins del sector farmacèutic. Les infraccions lleus comportaran multes d’entre 300 i 3.000 euros; les greus, d’entre 3.000 i 20.000 euros, i les molt greus, d’entre 20.000 i 200.000 euros. En els casos més greus, també es podrà decretar el tancament cautelar o permanent de l’establiment. Mas ha explicat que la inhabilitació dels professionals farmacèutics no queda recollida dins d’aquesta llei específica, sinó a la normativa de professions titulades de la salut.