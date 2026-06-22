Detinguda una noia de 20 anys per agredir una menor, qui acaba a l’hospital, durant la festa d’Encamp

La matinada d’aquest dilluns, una noia de 20 anys ha estat detinguda com a presumpta autora de delictes contra la integritat física i moral per haver agredit una altra jove, menor d’edat, en una baralla que ha tingut lloc en el marc de la festa del Poble d’Encamp. En aquest sentit, segons informa el cos d’ordre, la menor ha estat atesa pels serveis mèdics i ha hagut de ser trasllada a l’hospital.
Durant el cap de setmana, la Policia ha hagut d’intervenir, també, per una altra agressió a un jove de 21 anys que es va produir durant una altra baralla la matinada de diumenge. Els agents que es trobaven efectuant el servei de prevenció amb motiu de la festa, van actuar per neutralitzar la baralla i, alertats per un vigilant de seguretat que hi hauria un noi amb sang a la boca, van localitzar el jove quan sortia del recinte. El noi va ser traslladat a l’hospital i, a la tarda, la família va interposar la denúncia. Així, s’ha iniciat la investigació per fer totes les verificacions necessàries per determinar qui hauria estat l’autor i els motius de l’agressió.
Des del cos es posa en relleu que s’és coneixedor que s’hauria produït algun altre incident durant la festa i, tot i que en el mateix moment en què van tenir lloc, no es va requerir la intervenció dels agents, s’ha començat a treballar a l’espera que s’interposin les corresponents denúncies que permetin analitzar els fets en profunditat.
Amb tot, posen de manifest que els «preocupa qualsevol tipus d’agressió que es pugui produir i, per aquest motiu, reforça la presència i la vigilància en els esdeveniments d’oci nocturn amb equips específics que tenen com a objectiu vetllar per l’ordre públic». En aquest sentit, es demana a la ciutadania que, en cas de presenciar incidents o ser-ne víctima, avisi immediatament els agents perquè es pugui actuar de seguida. En darrer lloc, fan una crida a «gaudir de les festes amb responsabilitat i respecte per mantenir la bona convivència».