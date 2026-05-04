La Policia deté un turista de 48 anys que presumptament volia atemptar contra Macron durant la seva visita al Principat

La Policia va detenir dilluns passat un turista de 48 anys al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per port il·legal d’armes, en un cas que la investigació vincula a un possible intent d’atemptat contra el copríncep francès, Emmanuel Macron, durant la seva visita al Principat.
Segons ha informat el cos policial, l’arrest es va produir després de rebre un avís que alertava que l’home, allotjat a la localitat encampadana coincidint amb l’arribada de Macron, es trobava en possessió de dues armes llargues.
Davant un possible risc, se’l va controlar fins comprovar que les armes eren rèpliques no operatives
Els agents van activar un dispositiu de control davant el “possible risc” i van mantenir vigilat el sospitós fins que especialistes van poder verificar la naturalesa de les armes. Finalment, es va confirmar que es tractava de rèpliques d’armes de guerra “que no estaven modificades per disparar”.
L’home compta amb múltiples antecedents a França, alguns d’ells de caràcter violent, i ja es trobava a Andorra l’octubre passat, quan estava prevista inicialment la visita del copríncep francès, que finalment es va cancel·lar.
Malgrat que les armes no eren operatives, la Policia va procedir a la seva detenció per port il·legal d’armes, en el marc d’una actuació preventiva vinculada a la seguretat de la visita institucional.