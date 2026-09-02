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  • Dos agents realitzant un control. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Actuacions policials

Fins a 55 detencions en 1.700 controls durant la campanya d’estiu contra la conducció sota efectes d’alcohol i droga

Un total de 51 d'aquestes persones han estat arrestades per positius d’alcoholèmia, amb sis superant els dos grams d’alcohol per litre de sang

La Policia ha efectuat un total de 1.711 controls durant la campanya d’estiu contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Es tracta d’una campanya que s’ha dividit en dos períodes, del 4 al 26 de juliol i de l’1 al 16 d’agost, la qual ha culminat amb la detenció de 55 persones. Del total, 51 han estat arrestades per positius d’alcoholèmia i, les altres quatre, per negar-se a sotmetre’s a la prova d’alcohol o tòxics.

En aquest sentit, dues de les persones controlades per conduir sota els efectes de l’alcohol s’han vist implicades en accidents de danys materials i una tercera, un motorista, ha estat detingut amb un positiu de 2,16 després d’un accident en què va perdre el control del seu vehicle i va resultar ferit.

La gran majoria són residents al país (44) i la resta són turistes (vuit) i fronterers (tres). Del total, a més, 51 són homes i quatre, dones

Quant a les taxes d’alcoholèmia, 15 dels detinguts han estat controlats amb positius de 0,87 a 1,20; altres 19 s’han situat entre 1,21 i 1,60; a 11 més se’ls ha arrestat amb taxes d’1,61 a 2,00 i, els altres sis restants, han superat els dos grams d’alcohol per litre de sang. En detall, el positiu més elevat (de 2,98) l’ha registrat el conductor d’un patinet.

Tal com destaca el cos d’ordre en un comunicat, la gran majoria de les persones arrestades són residents al país (44) i la resta són turistes (vuit) i fronterers (tres). Del total, 51 són homes i quatre, dones. Pel que fa a les edats, de les 55 persones detingudes, sis tenen entre 18 i 25 anys; 20 més, entre 26 i 40 anys i, les altres 29, les quals suposen més de la meitat dels arrestats, més de 40 anys.

Amb tot, durant la campanya també s’han imposat 27 sancions administratives per conduir amb taxes d’alcoholèmia inferiors a 0,87 i s’ha controlat a dues persones més, un turista i un fronterer, de 24 i 46 anys, que van donar positiu en el test drogues al volant.

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