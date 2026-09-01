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  • Un conductor s’adorm al volant i acaba amb el vehicle dins del riu. | El Periòdic / P.F.Q.
Pol Forcada Quevedo
Sinistre a Arinsal

[Amb imatges]: Un conductor s’adorm al volant i acaba amb el vehicle dins del riu després de sortir de la carretera

El turisme andorrà ha hagut de ser retirat amb una grua, mentre que el conductor ha resultat il·lès a priori malgrat l’aparatositat de l’accident

Un vehicle amb matrícula andorrana ha patit aquest dimarts un aparatós accident a Arinsal després que el conductor s’hagi adormit al volant i hagi acabat caient amb el turisme al riu. Els fets han tingut lloc mentre el vehicle circulava en sentit ascendent i, segons les primeres informacions, no hi hauria cap altre vehicle implicat en el sinistre. Malgrat l’aparatositat de l’incident, el conductor no hauria patit ferides, a priori, després que el vehicle sortís de la calçada i acabés a l’interior del riu. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat dues ambulàncies i efectius dels Bombers per atendre el succés. Una grua també s’ha mobilitzat fins a la zona per retirar el vehicle de l’interior del riu, mentre els serveis d’emergència treballaven al lloc de l’accident.

-pendent d’ampliació-

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