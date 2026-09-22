La gran càrrega de fusta de la Querola va facilitar que les flames s’estenguessin ràpidament entre els blocs residencials

L’incendi de la Querola continua requerint, a hores d’ara, una actuació ‘intensa’ dels Bombers, amb diversos focus que encara apareixen a l’interior del complex i zones a les quals no s’ha pogut accedir pel risc de col·lapse. Així ho ha confirmat el director del cos, Juanjo Barrio, qui ha situat l’afectació en uns 10.000 metres quadrats d’edificació i ha explicat que les flames que s’han tornat a veure pels volts de les 10.00 hores entren dins de l’evolució d’un incendi d’aquestes dimensions. «És normal que hi hagi diversos focus en diversos llocs de l’estructura perquè ha sigut un incendi molt generalitzat. Hi ha zones a les quals no hem pogut accedir encara pel risc que hi havia de col·lapse, però no és alarmant veure algun foc esporàdic en algun dels pisos perquè hi ha molta brasa, hi ha molta feina encara per fer i és habitual», ha assenyalat.
Val a dir, però, que l’afectació tampoc és la mateixa en els set blocs que formen el complex, ja que, mentre que els quatre edificis situats a la part superior, els que donen cap al bosc, estan completament afectats, als tres inferiors els danys són menors. «Tenim tres blocs a sota, un dels quals està íntegre per ara i l’altre, el 90%, també està perfecte, però no podem donar més informació fins que no acabi l’extinció, ja que pot haver-hi algun foc mentre dura l’extinció», ha detallat Barrio, tot remarcant que, durant la nit, els treballs han permès reduir la intensitat de les flames i evitar que avancessin més enllà del complex: «S’ha aconseguit baixar la intensitat i evitar la propagació cap al bosc i les residències que quedaven a dalt».
En aquest sentit, és la pròpia configuració de la urbanització la que està condicionant les tasques que es duen a terme tant des de l’exterior com des de l’interior, ja que la Querola disposa d’una estructura de formigó recoberta per una altra estructura de ferro, metàl·lica i d’alumini, empedrada per la part exterior. «Això dificulta l’entrada d’aigua i l’extinció des de fora i, per una altra part, dificulta l’extinció des de dintre pel risc que hi hagi una estructura de ferro a prop», ha exposat Barrio. A això s’hi afegeix les dimensions del conjunt, amb uns 10.000 metres quadrats d’edificació i 12.000 d’aparcament que s’hauran d’anar revisant progressivament abans de poder donar per finalitzada l’actuació. «Són molts metres quadrats i hem de fer habitació per habitació, racó per racó, s’han de remoure totes les restes i és molt laboriós», ha continuat el director de Bombers.
Pel que fa a l’evolució de les flames durant la matinada, i com ja s’havia avançat, els Bombers van rebre un únic avís a les 01.45 hores i, en arribar al lloc, es van trobar una càrrega de foc molt important a la zona dels quatre edificis situats al costat del bosc. Barrio ha apuntat que «d’entrada, l’alerta entenem que ha sigut una mica tardia», tenint en compte l’hora i que només hi havia hagut un testimoni, el qual es trobava a l’altre costat de la vall. Tanmateix, i sobre la rapidesa amb què l’incendi va avançar entre els diferents blocs, el director ha incidit en la presència de materials combustibles: «Hi ha molta fusta i aquesta façana recoberta per l’exterior; a l’interior hi ha molta fusta també, hi ha molt combustible, el que ha fet que es propagui tan fàcilment l’un a l’altre».
«Hem de mirar a veure com s’ha propagat, a veure si hi havia alguns passatges més de propagació, algun espai de ventilació que propagava encara més el foc. És una cosa que hem d’analitzar a posteriori», ha indicat Barrio, qui ha exposat que el cos de Bombers compta amb imatges, les dades obtingudes mitjançant els drons i la resta d’informació recopilada durant l’actuació, que s’estudiarà quan finalitzin els treballs d’extinció. En aquesta línia, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha insistit que «és massa aviat per determinar les causes de l’incendi a hores d’ara», confirmant també que «en principi es descarta que hi hagi víctimes perquè aquest edifici no està habitat. De fet, l’obra encara no s’havia entregat».
Altrament, cal destacar que el subministrament d’aigua ha estat un altre dels elements que ha marcat els treballs durant la nit, ja que, tot i que alguns hidrants de la zona funcionaven, no haurien sigut suficients per donar resposta al volum de mitjans que participaven en l’extinció. Per aquest motiu, els Bombers han utilitzat una maniobra habitual consistent a desplaçar els camions fins a altres hidrants de la parròquia per carregar aigua i transportar-la posteriorment fins a la Querola. Finalment, i quant a la qualitat de l’aire, Molné ha assegurat que no s’ha detectat cap problema per a la salut i que les escoles poden mantenir l’activitat habitual: «La població pot estar tranquil·la, els nens poden sortir al pati, a les escoles, perquè en aquest sentit no hi ha cap perill».