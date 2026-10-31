Detinguts a Canillo dos homes vinculats a set robatoris en domicilis del país amb un botí que superaria els 120.000 euros

La Policia ha detingut aquest divendres al matí, a Canillo, dos homes no residents de 55 i 57 anys presumptament vinculats a una de les bandes organitzades que estarien al darrere de diversos furts amb força en domicilis d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Als arrestats, acusats de presumptes delictes contra el patrimoni i contra l’ordre públic, se’ls relaciona amb almenys set dels dotze furts amb força registrats al Principat des del passat mes de maig, en els quals el valor dels objectes sostrets i comptabilitzats fins ara supera els 120.000 euros.
Les detencions són el resultat d’una investigació iniciada pels especialistes en delictes contra el patrimoni arran de la detecció del primer cas. Les indagacions van permetre determinar que darrere dels diferents episodis hi havia diversos grups organitzats, formats per bandes itinerants estrangeres que es desplacen per diferents països europeus i que actuen amb rapidesa en habitatges on saben que no hi ha ningú. A més, utilitzen procediments específics per dificultar que els furts siguin detectats immediatament.
Al llarg de la investigació, els agents van recopilar diversos indicis que van permetre identificar els sospitosos i seguir-ne els moviments fins a la seva detenció. Una part de les diligències ja estava judicialitzada i s’havia emès una ordre nacional de detenció contra els dos homes, mentre que els investigadors mantenien la vigilància davant la possibilitat que tornessin a actuar al país. Així, i segons les informacions policials, els presumptes autors haurien comès els furts durant els mesos de maig, agost i octubre, en edificis residencials de la vall central.
Per accedir als habitatges haurien emprat diferents mètodes i s’haurien endut principalment joies, rellotges de gamma alta i diners en efectiu. El valor del material sostret que s’ha pogut quantificar fins ara supera els 120.000 euros, una xifra que encara podria augmentar, ja que no inclou algunes peces d’or de les quals els propietaris desconeixen el valor econòmic. Val a dir que, paral·lelament, els especialistes en delictes contra el patrimoni de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal continuen treballant per esclarir la resta de furts amb força en domicilis detectats durant aquest any.