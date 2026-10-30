L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra presentarà el pròxim 14 de novembre el concert ‘Una altra mirada’ a Ordino

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) presentarà el dissabte 14 de novembre ‘Una altra mirada’, una proposta que reivindica la diversitat del patrimoni musical i recupera obres de compositores sovint oblidades, tot establint un diàleg entre la tradició i la contemporaneïtat. L’actuació tindrà lloc a les 20.00 hores a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, dins la temporada 2026-2027.
La funció, dirigida per Nathalie Marin, comptarà amb la violinista Christina Åstrand com a solista. El concert posa en relleu el paper de les dones en la creació i la interpretació musical, amb un programa que combina grans referents del repertori clàssic amb obres de compositores de diferents èpoques i procedències. El corregut musical comença amb una de les obres més representatives de Wolfgang Amadeus Mozart, el Concert per a violí núm. 5 i avançarà fins al Concert per a violí i cordes de la compositora argentina Claudia Montero.
A través de cinc obres, separades pel temps, l’origen i el llenguatge, ‘Una altra mirada’ estableix un diàleg entre diferents maneres d’entendre i expressar la música, alhora que reivindica la necessitat de recuperar veus que han tingut menys presència en els circuits musicals i en els relats tradicionals de la història cultural. Les entrades ja es poden adquirir a través de la web www.onca.ad.
La funció, dirigida per Nathalie Marin, comptarà amb la violinista Christina Åstrand com a solista
La importància de les dones compositores
El director artístic de la Fundació ONCA, Joan Anton Rechi, ha destacat que “la història de la música també és la història de les diferents mirades amb què cada generació escolta i interpreta les obres”. En aquest sentit, el concert vol mostrar com la sensibilitat contemporània permet redescobrir partitures conegudes i donar visibilitat a creadores que no sempre han rebut el reconeixement merescut.
Segons Rechi, «la cultura s’enriqueix quan diferents veus poden conviure i dialogar en igualtat. ‘Una altra mirada’ reivindica, per tant, la música com un patrimoni viu, capaç de créixer mitjançant el descobriment de nous llenguatges, la recuperació de veus silenciades i l’obertura a noves perspectives”, ha afegit.
Com a activitat complementària al concert, Nathalie Marin oferirà la conferència ‘Heu dit compositores?’, el dijous 12 de novembre, a les 19.00 hores, a l’Ambaixada de França a Andorra, en la qual s’abordarà la presència de les dones en la composició musical. Les places són limitades i cal reservar-les prèviament mitjançant el correu electrònic invitations.andorre-la-vieille-amba@diplomatie.gouv.fr.