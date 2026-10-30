Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La seu de la Justícia. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Procés

El presumpte autor del feminicidi de la Comella passa a disposició judicial després de dos dies sota custòdia

L'home, de 34 anys, participava des de l'any 2025 en un programa contra les conductes violentes i s'havia lliurat voluntàriament al Cos de Policia

La Policia ha posat aquest divendres a disposició judicial l’home de 34 anys detingut com a presumpte autor de la mort de la seva parella, una dona de 51 anys, a la carretera de la Comella. Segons ha informat el cos d’ordre, l’individu està acusat d’un presumpte delicte contra la vida humana independent després d’haver manifestat que havia apunyalat la víctima. Un cop completades les diligències policials, el detingut serà traslladat fins a la seu de la Justícia, on s’hauran de determinar les mesures judicials que corresponguin.

Els fets van tenir lloc dimecres, quan la Policia va activar un dispositiu de recerca després de rebre una trucada efectuada des del telèfon mòbil de l’home en què s’alertava de la presència d’una dona amb una ferida sagnant. Durant la recerca, el sospitós es va presentar voluntàriament a les dependències policials i va confessar haver apunyalat la seva parella. Posteriorment, el cos de la dona va ser localitzat sense vida a la carretera de la Comella, on es van desplaçar els serveis d’emergències i la comitiva judicial.

El cas ha generat una forta commoció al país, especialment després que es confirmés que el presumpte autor participava des del 2025 en el programa de relacions no violentes de Govern. La secretària d’Estat d’Igualtat, Mariona Cadena, va explicar dijous que l’home hi havia acudit per iniciativa pròpia i que encara seguia un pla de treball. També va confirmar que s’havia intentat vincular la víctima al Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere, però que aquesta no havia acceptat l’acompanyament. Per la seva banda, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va assegurar que «no hi havia cap denúncia prèvia de la víctima per un cas de violència contra ella».

El presumpte autor del feminicidi de la Comella seguia un programa contra les conductes violentes des del 2025

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Intervencions en solitari, insults i dades personals exposades: la cara menys visible de l’educació social a Andorra
Tradició i noves propostes s’uneixen de nou per Tots Sants en una venda de panellets estancada per l’encariment
El PS exigeix al Govern els informes jurídics que avalen les pròrrogues dels contractes de lloguer de la nova llei

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Cobrar un sou de fins a 500 euros menys i habitacions compartides: la realitat dels temporers que treballen a Andorra
  • Societat
El presumpte autor del feminicidi de la Comella seguia un programa contra les conductes violentes des del 2025
  • Societat
La reforma de l’avortament divideix els grups, entre el «pas endavant» de DA i l’«oportunitat perduda» de Concòrdia
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra presentarà el pròxim 14 de novembre el concert ‘Una altra mirada’ a Ordino
  • Parròquies, Societat
Ordino adquireix per 1,2 milions d’euros una parcel·la per a futurs equipaments i una possible zona d’aparcament
  • Parròquies, Societat
Una nova línia d’autobús entre el Pas de la Casa i Encamp s’incorporarà a la flota com a reforç per a la temporada alta
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu