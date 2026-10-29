El presumpte autor del feminicidi de la Comella seguia un programa contra les conductes violentes des del 2025

El presumpte autor de la mort d’una dona de 51 anys a la carretera de la Comella participava des del 2025 en el programa de relacions no violentes de Govern i encara hi estava vinculat en el moment dels fets. Així ho ha confirmat aquest dijous la secretària d’Estat d’Igualtat, Mariona Cadena, després del minut de silenci celebrat a la plaça Lídia Armengol d’Andorra la Vella i que ha aplegat unes 250 persones: «Aquesta persona acudia al servei des del 2025 i va acudir-hi per iniciativa pròpia. S’estava fent un pla de treball amb ell i, evidentment, nosaltres treballem al màxim possible per reduir aquestes conductes, però no podem garantir al 100% que, quan surten de les nostres dependències, no puguin cometre, malauradament, el crim que va cometre ahir», ha explicat Cadena, qui ha precisat que «és un procés llarg i complex».
Pel que fa a la víctima, la secretària d’Estat ha confirmat també que «es va intentar que es vinculés al Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere, però malauradament no va voler. Sempre respectem els ritmes i les decisions de les dones i no vam poder-la vincular», tot i que i davant les preguntes sobre les circumstàncies d’aquests intents, ha evitat donar més informació per una qüestió de «confidencialitat». En aquesta línia, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, també ha evitat donar detalls sobre possibles antecendents de l’home, tot i que sí que ha apuntat que «no hi havia cap denúncia prèvia de la víctima per un cas de violència contra ella». «En no haver-hi denúncia, no es va activar l’acció penal, però com que va acudir voluntàriament a fer aquests tallers, sí que s’estava treballant amb ell», ha afegit la titular de la cartera ministerial.
«Hi ha uns protocols molt clars i molt treballats, tant amb la Secretaria d’Estat com amb la Batllia i amb la Policia. En no haver-hi denúncia, no es va posar en marxa cap protocol ni hi havia cap constatació d’aquesta violència. Per tant, crec que els protocols no estan en dubte avui dia», ha afirmat Molné en ser qüestionada per una possible revisió dels actuals protocols. Així, i pel que fa a la investigació, la ministra ha explicat que la Policia continua treballant en les diligències prèvies a la posada del detingut a disposició judicial: «Ara mateix la Policia està duent a terme la investigació de les 48 hores prèvies. Passades aquestes 48 hores, es produirà la posada a disposició judicial i llavors la Batllia decidirà les resolucions i les mesures cautelars que escaiguin».
Altrament, i en ser també preguntada sobre la primera trucada que va rebre la Policia i la resposta dels agents, la ministra ha explicat que «quan es va fer la trucada es va veure que hi podia haver una cosa molt greu al darrere, van saltar les alarmes i es van posar mitjans per trobar aquesta persona». En aquest sentit, Molné també ha valorat la possibilitat de crear una Batllia especialitzada en violència de gènere, una reivindicació plantejada en diverses ocasions per les associacions feministes: «Jo penso que actualment la Batllia està suficientment preparada per afrontar aquest tipus de situacions perquè es fan moltes formacions i hi ha tota una sèrie de protocols. Fer una Batllia especialitzada, com han fet altres països, no és una mala idea, tot i que que tampoc és necessari fer-ne una per donar una resposta correcta a aquestes situacions», ha considerat.
Les mostres de condol també han estat presents durant les declaracions, amb Cadena expressant que «volem condemnar de manera ferma i rotunda el crim masclista que va succeir ahir. També volem expressar, en nom de Govern, del Consell General i de totes les persones que som avui aquí, el nostre condol més sincer a la família, a les persones que estimaven la víctima i al seu entorn més proper». «És un dia dolorós, ho va ser ahir i ho serà els pròxims dies. Passarà un temps i seguirem recordant aquest tràgic succés, però crec que també hem de fer una reflexió col·lectiva sobre el fet que la violència de gènere continua existint, és una realitat i no podem mirar cap a una altra banda», ha afegit la secretària d’Estat, qui ha recordat que el telèfon 181 està operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, i que també es disposa del WhatsApp 606 181.