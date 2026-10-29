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  • Un autobús en circulació. | Marvin Arquíñigo
Alba Jiménez Ibáñez
Mobilitat interparroquial

Una nova línia d’autobús entre el Pas de la Casa i Encamp s’incorporarà a la flota com a reforç per a la temporada alta

La nova línia L4B circularà a partir del pròxim 2 de novembre i permetrà ampliar la freqüència de pas a 15 minuts entre les localitats encampadanes

L’oferta de transport públic s’ha ampliat amb una nova connexió fins al Pas de la Casa i més freqüències a la vall d’Orient. La nova configuració de la xarxa nacional de transport públic entrarà en funcionament el dilluns 2 de novembre, amb la introducció d’una línia, l’L4B, la qual connectarà Encamp amb el Pas de la Casa cada 30 minuts com a principal novetat.

Segons han informat des de l’Executiu, l’actuació representa una «millora estructural de la xarxa de transport públic a la vall d’Orient per donar resposta a l’increment de la demanda registrat en els darrers anys, sobretot en els mesos d’hivern.» Amb aquesta ampliació del servei, els usuaris disposaran d’una oferta més flexible, ja que la coordinació dels nous horaris amb l’actual L4 permetrà que els autobusos circulin de manera alternada cada 15 minuts entre Encamp i el Pas de la Casa.

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha destacat que “amb aquesta nova configuració de la xarxa suposa una millora significativa de la connectivitat amb el Pas”. Per primera vegada, els usuaris disposaran d’un servei combinat cada 15 minuts entre Encamp i el Pas de la Casa, “una millora que augmenta la capacitat de la xarxa, redueix els temps d’espera i facilita els desplaçaments tant dels residents com dels visitants”, ha afirmat.

Més reforços en altres punts i en servei nocturn

Paral·lelament, s’han implementat més millores en altres línies de la xarxa, com l’L5 que connecta Andorra la Vella amb la Massana i Arinsal. En aquest cas, davant el creixement de la demanda previst en la temporada d’esquí, la línia ampliarà la seva freqüència fins a cinc autobusos per hora durant l’hora punta de la tarda. D’altra banda, la mobilitat nocturna també s’enforteix amb un increment dels trajectes que arriben fins al Pas: mentre que els dies feiners totes les expedicions finalitzaran a la població fronterera, en vigílies de festiu en faran el recorregut sencer només la meitat. Aquesta mesura permetrà millorar l’accessibilitat nocturna al nucli.

L’Executiu destina més de 34.000 euros a repensar tota la xarxa d’autobusos i preparar l’arribada d’un futur tramvia

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