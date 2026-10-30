Argentinos en Andorra qüestiona la metodologia de l’estudi de l’AR+I pel pagament de 10 euros als enquestats

Argentinos en Andorra ha expressat aquest divendres les serves reserves sobre la metodologia de l’estudi de les condicions laborals dels treballadors temporals desenvolupat sota l’empara d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I). En aquest sentit, el president de l’entitat, Marcelo Ponce, ha posat el focus en dos aspectes: la mostra de 313 persones enquestades i el suposat oferiment d’un incentiu de 10 euros en efectiu per participar-hi. «L’informe és un gran punt de partida […] Creiem oportú assenyalar constructivament un detall metodològic que es podria millorar en el futur: l’ús d’enquestes compensades, oferint un incentiu monetari d’uns 10 euros en efectiu a cada participant», ha apuntat Ponce.
«Tot i que entenem perfectament que es va fer amb la millor intenció del món per animar la gent a participar, aquesta pràctica de pagar per respondre és taxativament rebutjada i regulada amb estrictes reserves per organismes internacionals de prestigi mundial com l’Associació Americana de Sociologia (ASA), l’Associació Internacional de Sociologia (ISA) i la Red Global de Integridad Científica», ha afegit el president de l’associació, qui ha recordat que aquestes entitats «adverteixen que introduir transaccions econòmiques pot alterar la neutralitat i l’objectivitat pura de les respostes. Per tant, considerem que, de cara a pròximes col·laboracions institucionals, seria altament positiu corregir aquests detalls per blindar la fiabilitat de les dades».
«No ens consta cap diferència salarial. La realitat que ens arriba és que, en cada oferta de feina, els treballadors reben exactament el salari que havien pactat des del principi» – Marcelo Ponce
En aquest sentit, una altra de les objeccions plantejades per l’entitat fa referència a la dimensió de la mostra en relació amb el volum de permisos de treball autoritzats durant les darreres temporades: «Fer una enquesta a 313 persones és una mostra molt petita si la comparem amb el registre real de la dècada de quotes d’hivern que Govern aprova, on els permisos es mouen al voltant dels 5.000 per temporada», tot afegint que «avaluar un volum de treballadors tan gran basant-se en poc més de 300 enquestes equival a recollir només el 6% d’un sol hivern. L’informe mostra casos puntuals molt valuosos que s’han d’atendre, però la mostra és massa reduïda per afirmar de manera general que la situació de tot el col·lectiu ha empitjorat».
Tanmateix, i en ser qüestionat per les possibles diferències salarials entre temporers argentins i residents que desenvolupen les mateixes funcions, Ponce ha afirmat que «no ens consta. La realitat que ens arriba és que, en cada oferta de feina, els treballadors reben exactament el salari que havien pactat des del principi». Sí que ha reconegut, però, les dificultats derivades del cost de la vida, incidint que «el problema de l’habitatge i els preus alts és una realitat que malauradament coneix tothom a Andorra, siguin temporers o residents. El que veiem és que els salaris no arriben al que fa uns anys i això modifica l’escenari de vida». «Som conscients que estem vivint una època de procés nou i de canvi en la gestió migratòria, i per això confiem en el compromís de totes les parts», ha conclòs.