El cos d’ordre investiga entre 12 i 13 robatoris en domicilis des de la primavera i ja té sospitosos identificats

La Policia investiga entre 12 i 13 robatoris en domicilis registrats des de l’abril o el maig i ja té identificades persones vinculades a dos grups presumptament implicats. «No atribuïm tots al mateix grup, però sí a dos grups diferents, dels quals ja tenim persones identificades», ha assenyalat el director del cos, Bruno Lasne, al respecte.
També ha confirmat que durant les darreres setmanes s’han produït nous robatoris, tot i que ha puntualitzat que han estat pocs. Alguns d’aquests casos estarien relacionats amb els registrats durant l’estiu, mentre que d’altres correspondrien a grups diferents. «Estem avançant en una línia d’investigació positiva i de moment només puc dir això», ha manifestat Lasne, sense voler facilitar més detalls sobre les actuacions policials en curs.
Pel que fa a la manera d’actuar dels presumptes lladres, el director ha explicat que els grups investigats utilitzen procediments diferents, però que comparteixen l’objectiu d’entrar als habitatges quan estan buits: «Sobretot el que miren és que al domicili no hi hagi ningú».