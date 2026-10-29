Ordino adquireix per 1,2 milions d’euros una parcel·la per a futurs equipaments i una possible zona d’aparcament

El Comú d’Ordino ha aprovat l’adquisició d’un terreny situat al costat de l’actual aparcament de Vilella, entre la carretera general i el camí de Santa Bàrbara, per un import d’1,2 milions d’euros. La parcel·la té uns 1.400 metres quadrats i s’incorporarà inicialment al patrimoni comunal, tot i que l’objectiu és reservar-la per a futurs equipaments municipals, sense descartar-ne un ús provisional com a aparcament.
La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha destacat la importància d’aquesta adquisició afirmant que «per nosaltres és molt estratègic, perquè això vol dir que just en aquella zona tindrem més terreny, no de cessió, però tindrem més terreny a disposició del comú«. Ara per ara, aquest espai es reservarà per a futurs equipaments municipals, però Coma assegura que es planteja un possible ús provisional com a aparcament: «Ara estem mirant quines són les possibilitats, si podem afegir-lo al pàrquing que hi ha actualment o bé fer-hi alguna altra cosa. Per començar, encara no hem pressupostat les obres, ja que hem de demanar si hi ha la possibilitat d’afegir-lo al pàrquing actual».
Des de la minoria s’ha donat suport a la compra del terreny i s’hi ha votat favorablement, en considerar que tant el preu com la ubicació eren adequats. «Se’ns va trucar, se’ns va consultar i, en aquell moment, quan vam veure el preu, vam dir que estàvem totalment d’acord i que pensàvem que comprar patrimoni per al comú sempre és bo«, ha declarat el conseller Enric Dolsa. En afegit, la consellera Jordina Bringué ha expressat la seva voluntat que s’aprofiti l’espai per construir-hi un aparcament vertical: «Nosaltres el que creiem que és més oportú és buscar solucions per a l’aparcament de la parròquia, que realment és un problema que tenim des de fa molt temps».
«Se’ns va trucar, se’ns va consultar i, en aquell moment, quan vam veure el preu, vam dir que estàvem totalment d’acord i que pensàvem que comprar patrimoni per al comú sempre és bo» – Enric Dolsa
La proposta de l’aparcament vertical, però, ha estat pràcticament descartada per la majoria, en considerar que la construcció implicaria uns costos massa elevats: «Tampoc podríem fer un aparcament vertical perquè, tot i ser 1.000 metres quadrats, si fem un aparcament vertical necessitem fer unes rampes. Jo no sé fins a quin punt hi entraria bé un aparcament vertical«, ha apuntat Coma. No obstant això, una via que sí que es planteja la corporació és unir el nou terreny amb el pàrquing que hi ha actualment al costat.
Tanmateix, això implicaria analitzar-ne la viabilitat i iniciar negociacions amb la propietat del terreny on s’ubica l’aparcament ja existent, el qual actualment està llogat amb un contracte de cinc anys iniciat el 2024. Connectar les dues parcel·les també suposaria algunes dificultats tècniques, ja que el nou terreny es troba en una cota considerablement més baixa que l’aparcament actual i, per tant, s’haurien de fer obres per unificar els espais.
De moment, la prioritat del comú és netejar la parcel·la i habilitar-hi una zona d’estacionament. De fet, el nou espai permetria acollir al voltant d’una vintena de vehicles, segons ha mencionat el cònsol menor, Eduard Betriu.
Magatzem de biomassa
El Comú d’Ordino també ha adjudicat per 497.000 euros la construcció de la nau de biomassa forestal del Serrat. Aquesta instal·lació permetrà alimentar la caldera del centre esportiu transformant la fusta procedent de la gestió forestal en estella. Betriu ha remarcat la importància d’aquest projecte, ja que «el concurs havia quedat desert, amb uns preus molt grans, i al final, treballant, hem aconseguit treure aquesta nau a concurs i s’hi ha presentat una empresa, que és l’adjudicatària». Es preveu que les obres comencin a la primavera del 2027, amb un termini d’execució de 18 setmanes, tot i que ja s’ha començat a emmagatzemar fusta.
La Querola
La situació de la Querola continua generant incertesa després de l’incendi. En aquest sentit, la cònsol major ha admès que hi ha dificultats per recuperar l’edifici i que encara no s’ha establert contacte amb els promotors. «No hem parlat amb els promotors i estem a l’espera del que ens diguin ells. Vist el que va passar a Arinsal, era previsible que això no aniria tan ràpid com suposadament semblava que volien tirar endavant«, ha declarat, afegint que «van ser molt optimistes en aquest cas«. La cònsol també ha apuntat a les asseguradores com un dels principals factors que alenteixen i compliquen la situació: «Fins que les asseguradores no diguin el què, és complicat tirar endavant».