De tres vehicles calcinats a muntatges amb pastilles d’encesa de barbacoa: augmenta la preocupació a Sant Julià

La tranquil·litat habitual de Sant Julià de Lòria s’ha vist alterada els darrers dies per uns fets que han encès totes les alarmes. Dues zones diferenciades, un entorn industrial a tocar del Centre de Formació Professional d’Aixovall, i la carretera d’Aixirivall, en ple nucli residencial, comparteixen un mateix patró: intents o accions consumades de calar foc a vehicles estacionats.
La presència policial s’ha intensificat de manera visible. Veïns i treballadors de la zona d’Aixovall asseguren que aquest dijous, des de primera hora del matí, s’ha desplegat un control a l’entrada del polígon. “Revisaven tothom que circulava per la zona”, expliquen empleats que afirmen haver-se assabentat de la situació cap a les 07.00 hores. Responsables d’establiments de restauració propers coincideixen que, tot i no conèixer els detalls exactes, el que sí que han constatat és “molta presència policial” i “un control gran a partir de la rotonda”.
“Revisaven tothom que circulava per la zona” – Treballador de la zona d’Aixovall
El dispositiu s’ha activat després que diversos testimonis alertessin de la troballa de sabatilles velles amb pastilles d’encesa de barbacoa col·locades sota alguns vehicles. Un muntatge que, segons es desprèn de la situació, tindria com a finalitat provocar un incendi intencionat. La Policia ha confirmat que ha obert una investigació arran de les trucades rebudes.
Aquest episodi arriba només quatre dies després que tres vehicles quedessin calcinats a la carretera d’Aixirivall, en un incendi que va obligar a desplegar diverses dotacions de Bombers. L’impacte visual de les flames va generar estupefacció entre els residents. “Va ser molt aparatós”, relaten veïns que van observar com el foc devorava els cotxes.
Una veïna d’Aixirivall explica que diumenge al vespre va sentir “com una mena d’explosió” quan sortia a llençar la brossa. En alçar la vista, va veure “una columna de fum” que s’enfilava des de la zona propera a la Borda de les Pubilles. Quan va arribar fins al punt de l’incendi, “hi havia un altre veí que ja estava trucant als Bombers”. Segons el seu relat, “van venir de seguida i van extingir el foc”, però tres vehicles ja estaven afectats. “El més afectat, el del mig”, precisa, i afegeix que pertanyeria a “un comerciant conegut de la parròquia”.
Entre els lauredians s’ha estès la inquietud. Alguns asseguraven a aquest mateix mitjà, fa uns pocs dies, que el foc no hauria pogut originar-se de manera espontània. “El gasoil no s’encén sol”, repetien diversos veïns, convençuts que hi hauria algun element accelerant darrere de les flames. De fet, testimonis que van presenciar l’incendi comenten que “es va sentir com s’encenien les flames, com si hi hagués alguna cosa que ajudés a encendre molt de pressa”.
“Es va sentir com s’encenien les flames, com si hi hagués alguna cosa que ajudés a encendre molt de pressa” – Veïna d’Aixirivall
La Policia manté oberta la investigació i, de moment, evita facilitar detalls sobre les hipòtesis o les línies de treball. Fonts del cos admeten que qualsevol informació prematura podria suposar “un entrebanc” per aclarir el modus operandi o identificar l’autor o autors dels fets.
Mentrestant, als carrers es respira una inquietud evident. A Aixovall, els controls policials han marcat l’inici de la jornada d’aquest dijous; a Aixirivall, el record dels tres vehicles calcinats continua molt present entre els veïns. Dos punts del municipi separats per pocs quilòmetres, però units per la mateixa preocupació: esclarir si els fets tenen un responsable i qui hi podria haver al darrere.