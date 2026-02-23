Els veïns d’Aixirivall es mostren inquiets després de l’incendi que va calcinar tres vehicles: “El gasoil no s’encén sol”

L’incendi declarat aquest diumenge al vespre a la carretera d’Aixirivall va afectar almenys tres vehicles estacionats a la zona propera al parc infantil, segons han explicat fonts veïnals a aquest rotatiu. L’avís es va rebre poc després de les 20.00 i cap a les 20.30 hores els Bombers ja haurien extingit les flames, tot i que els equips van continuar treballant sobre el terreny per assegurar l’espai i comprovar l’abast dels danys. La via va quedar temporalment tallada al trànsit durant les maniobres d’emergència.
Un dels veïns consultats ha relatat, en declaracions a EL PERIÒDIC, que es trobava a casa quan va rebre un missatge alertant-lo que “s’estaven cremant cotxes al costat del parc infantil”. En arribar al lloc, assegura que hi havia presència policial, efectius d’emergència i diversos curiosos, i que el foc “ja estava força avançat”. Segons la seva descripció, dos dels vehicles haurien quedat completament calcinats a la part del motor, mentre que un tercer hauria resultat afectat per la calor.
Un quart vehicle, un tot terreny estacionat a la mateixa zona, es va poder salvar gràcies a la intervenció de particulars abans de l’arribada dels serveis d’emergència. “Van rebentar el vidre i el van apartar”, ha explicat un altre dels testimonis, qui apunta que el foc no va arribar als habitatges propers ni a altres elements urbans més enllà de l’espai immediat on es trobaven els cotxes.
Pel que fa a les possibles causes, les mateixes fonts assenyalen que els vehicles feia estona que estaven aparcats i que la temperatura exterior era baixa en el moment dels fets. “El gasoil no s’encén sol”, afirmen, tot i reconèixer que es tracta d’impressions personals. En aquest sentit, també indiquen que alguns comentaris entre els presents apuntaven a la possibilitat que el foc hagués estat provocat, si bé remarquen que “la policia està investigant” i que caldrà esperar a les conclusions oficials.
Els veïns també han recordat que, mesos enrere, s’haurien produït incidents puntuals amb desperfectes en una motocicleta i en un altre vehicle estacionat al mateix entorn. “És el segon cop que passa alguna cosa així”, expliquen els residents, els quals admeten que al barri hi ha inquietud, tot i que eviten establir cap relació directa entre els episodis i insisteixen que cal deixar que els cossos policials determinin l’origen de l’incendi.