El programa d’aval del primer habitatge suma vuit aprovacions i manté cinc sol·licituds pendents de resolució

El Consell de Ministres ha donat llum verda a set noves sol·licituds del Programa d’accés al primer habitatge de propietat, fet que eleva a vuit el total d’expedients resolts favorablement des de la posada en marxa de la iniciativa l’octubre passat. En total, el Govern ha rebut 15 sol·licituds. A banda de les vuit aprovades —set aquesta setmana i una al desembre—, dues han desistit i cinc es troben encara pendents de valoració. Pel que fa a les operacions autoritzades, l’import mitjà dels habitatges adquirits és de 407.375 euros. La subvenció mitjana destinada a cobrir els interessos del préstec durant el període d’acompanyament públic se situa en 58.047,54 euros per beneficiari.