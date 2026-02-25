Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Cal recordar que el programa està orientat a facilitar l’accés a la compra del primer habitatge destinat a residència habitual i permanent. | Marvin Arquíñigo
Impuls al primer habitatge

El programa d’aval del primer habitatge suma vuit aprovacions i manté cinc sol·licituds pendents de resolució

El preu mitjà dels pisos adquirits se situa en 407.375 euros i la subvenció mitjana d’interessos arriba als 58.047 euros per sol·licitud aprovada

El Consell de Ministres ha donat llum verda a set noves sol·licituds del Programa d’accés al primer habitatge de propietat, fet que eleva a vuit el total d’expedients resolts favorablement des de la posada en marxa de la iniciativa l’octubre passat. En total, el Govern ha rebut 15 sol·licituds. A banda de les vuit aprovades —set aquesta setmana i una al desembre—, dues han desistit i cinc es troben encara pendents de valoració. Pel que fa a les operacions autoritzades, l’import mitjà dels habitatges adquirits és de 407.375 euros. La subvenció mitjana destinada a cobrir els interessos del préstec durant el període d’acompanyament públic se situa en 58.047,54 euros per beneficiari.

Marsol defensa que el programa d’avals del Govern “sí que té futur” i demana més implicació del sector immobiliari

