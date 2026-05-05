‘Laurèdia Floreix’, la nova iniciativa per descobrir Sant Julià de Lòria a través dels seus espais més emblemàtics

“Que la gent conegui Sant Julià des dels espais emblemàtics” és l’objectiu principal de la iniciativa ‘Laurèdia Floreix’, tal com ha destacat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao. La proposta també vol aprofitar l’afluència de visitants durant els mesos de primavera perquè descobreixin la parròquia més enllà de les activitats habituals, ja siguin culturals, esportives o turístiques. En aquest sentit, Cortesao ha remarcat que es tracta d’una manera “lúdica” d’apropar la història local, especialment als infants, tot combinant “primavera, colors, tradició, cultura i coneixement”.
El projecte compta amb un pressupost d’uns 20.000 euros, una inversió que respondria a la voluntat d’impulsar iniciatives amb recorregut en el temps. “És material que és recuperable”, ha assenyalat, destacant que bona part dels elements utilitzats es podran reutilitzar en futures edicions. Així mateix, ha subratllat que la proposta té una durada aproximada de dos mesos i que s’ha plantejat també amb criteris de sostenibilitat. En aquest context, ha expressat el desig que aquesta sigui la primera de moltes edicions: “Esperem que sigui el primer ‘Laurèdia Floreix’ de molts”, agraint la implicació de l’equip de turisme en la posada en marxa del projecte.
La iniciativa es basa en un recorregut per espais emblemàtics de la parròquia, cadascun inspirat en una gamma de colors diferent, com la Font dels Cóms, ambientada amb tons grocs i flors de gira-sol, o la Plaça Calonge i Sant Antoni, amb tonalitats vermelles i roses. En cada punt, els participants hi troben la figura de la Dama Blanca amb un codi QR que permet descobrir curiositats sobre la història i les particularitats de l’indret.
A més, els participants poden recollir un passaport a l’Oficina de Turisme amb sis caselles corresponents als diferents espais. A mesura que completen el recorregut, poden segellar cada parada i, una vegada finalitzat, obtenir “un obsequi relacionat amb el medi ambient i la sostenibilitat”. Tot i això, Cortesao ha insistit que “no és pel premi”, sinó per incentivar la descoberta del territori a peu i fomentar la participació de les famílies.
Abans fins i tot de la seva presentació oficial, però, la proposta ja ha despertat interès entre la ciutadania. “Ja hi havia una trentena de famílies que s’han interessat”, ha afirmat la cònsol menor, qui ha valorat molt positivament aquesta primera resposta. Tot i reconèixer que serà difícil quantificar la participació total, ha destacat que iniciatives com aquesta ofereixen “una motivació extra” per als infants i contribueixen a reforçar el vincle amb la parròquia.