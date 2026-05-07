L’Executiu esvaeix dubtes a les associacions d’extracomunitaris mentre treballa en l’acord amb els països veïns

L’Executiu ha començat a reunir els diferents actors vinculats al futur acord de gestió de fronteres per explicar-los el funcionament d’aquest. Les associacions de residents extracomunitaris han estat les primeres a ser convocades, amb la presència d’Argentinos en Andorra, l’Associació de Residents Peruans al Principat d’Andorra i Colombianos en Andorra, aquests últims de forma telemàtica. Per part del Govern, han estat presents la ministra d’Interior, Ester Molné; la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor; el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan Antoni León, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba.
L’objectiu principal ha estat “explicar com es preveu el funcionament d’aquest nou acord i esvair els dubtes que poguessin tenir”, ha afirmat Riba. De fet, aquestes associacions hauran de traslladar la informació internament per recollir altres dubtes, a banda dels traslladats avui pels representants.
Així, els pròxims actors a reunir-se amb l’Executiu seran els sectors d’hostaleria i restauració, les agències de viatges, la Cambra de Comerç i la Confederació Empresarial Andorrana (CEA). “I així anirem fent per anar comunicant els canvis que produeix aquest acord que hem negociat amb la Unió Europea i que es completarà amb els acords que estem discutint ara en França i Espanya”, ha esmentat Riba.
Pel que fa a les novetats de l’acord, Riba ha manifestat que aquest “avança a bon ritme” i que “les converses no s’han aturat en cap moment”, tot i que no ha anunciat progressos. Únicament ha recordat que ja es va rubricar l’acord amb la Unió Europea i que “França i Espanya ens havien demanat poder conèixer aquest marc general i tenir la seguretat que hi havia un marc amb la Unió Europea que ja fos estable”, tot subratllant la dificultat de “fer reunions trilaterals amb les tres delegacions alhora”.
D’aquesta manera, Riba ha reconegut que la part més difícil de tot plegat és que “hem de fer confluir-ho tot en el temps. És a dir, en el moment que ratifiquem l’acord de gestió de fronteres, hem de tenir els acords bilaterals i alhora hem de tenir la modificació de la Llei qualificada d’immigració”, ha advertit.
Per aquest motiu, l’ideal per a Riba seria donar llum verda a totes les qüestions “en un únic ple del Consell General per poder tenir-ho tot en aplicació al mateix moment”. En aquest marc, l’Executiu està “acompassant els ritmes per aconseguir aquest objectiu”, si bé no hi ha un termini fixat. “No és una qüestió de dues setmanes, tampoc és una qüestió d’un any, és una qüestió d’uns mesos i hem de veure com avança tot plegat”.
Tornant a la reunió celebrada aquesta tarda, els neguits traslladats per part de les associacions han estat relacionats amb la diferenciació de requisits per a un turista de l’Argentina, Colòmbia o Perú que vingui a Andorra respecte d’algú que vingui a residir. A banda d’això, Riba ha remarcat que durant la trobada s’ha insistit que aquest acord “no està en aplicació” i, mentre sigui així, “qualsevol resident nacional d’un país tercer que estigui aquí a Andorra i que desitgi desplaçar-se per l’àrea Schengen, més enllà de França i Espanya, s’ha d’informar bé dels requisits de viatge que li són aplicables”, ha mencionat.
En aquest sentit, el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea ha reiterat que fins que no se substitueixin les targetes actuals de residència pel nou format Schengen –el qual permetrà circular per tota l’àrea Schengen sense necessitat de registre o de controls–, s’apliquen els procediments fixats pel reglament Entry/Exit System. “Insistim molt que no hi hagi desplaçaments sense informació prèvia, perquè sí que pot haver-hi alguna dificultat en algun punt de pas”, ha recalcat Riba.
Ponce insisteix en la importància de la comunicació i la pedagogia
En representació d’Argentinos en Andorra ha assistit el seu president, Marcelo Ponce, qui ha afirmat que amb el nou acord es dona “més responsabilitat als migrants perquè han de portar una documentació més concreta en comparació amb els últims anys”. En aquest context, Ponce ha posat en relleu que des de l’associació continuaran treballant en el punt de la comunicació per evitar que els migrants surtin del país “amb una mica d’incertesa i d’angoixa” per manca d’informació.
Igualment, Ponce ha apuntalat la importància de “donar la informació clara” i, sobretot, “advertir-los que la manca de requisitoria no només produeix la manca d’un accés a un permís, sinó que també porta més problemes que es coneixen”. Amb tot, des d’Argentinos en Andorra insisteixen en la necessitat de comunicar tots els canvis d’una manera més “col·loquial” –almenys per part de l’associació–, amb l’objectiu d’evitar confusions que provoquin futurs problemes als migrants que tinguin la intenció de venir a residir al Principat.