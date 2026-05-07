  • La jardinera delimitada per dur a terme les obres d'impermeabilització. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Solucions a les goteres

González defensa la impermeabilització d’una jardinera com una “solució global” per resoldre les filtracions

Els treballs, que han iniciat aquest dimecres, es preveu que finalitzin al juny i només comportaran afectacions puntuals a la zona de jocs infantils

El Comú d’Andorra la Vella ha iniciat les obres per impermeabilitzar la jardinera de la plaça del Poble que fins ara no s’havia tractat i que ha acabat provocant les filtracions a l’aparcament Vinyes. Els treballs ja estan en marxa i es preveu que finalitzin durant el juny, amb afectacions mínimes tant per a l’accés a la plaça com per a l’ús dels ascensors.

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha explicat que les filtracions “no són noves”, sinó “les mateixes de sempre” i ha detallat que els estudis tècnics elaborats després de les incidències detectades al novembre han permès identificar-ne l’origen. Segons ha assenyalat, el problema s’ha produït pel moviment de terres i “d’elements” arran de les obres de millora executades a la zona.

La intervenció se centra en la jardinera situada a la banda de Prat de la Creu, concretament la que dona al mur de la plaça. González ha indicat que aquesta era l’única part que no s’havia impermeabilitzat perquè “els facultatius ens havien dit que no feia falta”, ja que en aquella zona no s’hi havien detectat filtracions. En canvi, la jardinera nova situada al costat del parc sí que es va impermeabilitzar.

“No s’havia pogut solucionar abans perquè estàvem veient si es feien solucions més quirúrgiques o una solució més global” — Sergi González

El cònsol ha defensat que el comú no havia actuat abans perquè s’estava valorant si calia optar per una actuació puntual o per una solució definitiva. “No s’havia pogut solucionar abans perquè estàvem veient si es feien solucions més quirúrgiques o una solució més global”, ha afirmat. Finalment, s’ha optat per impermeabilitzar tota la jardinera perquè les actuacions parcials “allargarien en el temps la solució real”.

“Anem a solucionar-ho al 100%”, ha remarcat González, qui també ha explicat que les filtracions registrades aquest dilluns es van originar perquè “una peça es va colar per un lloc que no era”. En aquest sentit, ha assegurat que “s’estan realitzant els manteniments i neteges corresponents”. Pel que fa a les afectacions durant les obres, el cònsol ha avançat que seran reduïdes i que, puntualment, només es podrà veure afectada la zona de jocs infantils.

En relació amb el conflicte obert amb la contrapart, González ha explicat que el comú està pendent de saber “si portaran aquesta demanda a Batllia”. Així, l ha assegurat que la corporació posarà “la voluntat i els serveis” disponibles davant del procés judicial, admetent les dificultats que hi ha hagut per localitzar l’origen concret del problema. “Sembla que estem gafats en aquest punt”, ha comentat, tot afegint que “va ser una mala sort que no es va detectar ni posant càmeres” i que es va trigar temps a identificar la peça que provocava les filtracions.

