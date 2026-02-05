Marsol defensa que el programa d’avals del Govern “sí que té futur” i demana més implicació del sector immobiliari

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat el futur del programa d’avals per a l’accés al primer habitatge i ha rebutjat les valoracions fetes pel president de l’Associació de Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Gerard Casellas, qui havia posat en dubte l’efectivitat de la mesura. “Em sap greu que l’AGIA digui que no li veu gaire futur”, ha afirmat la ministra, qui ha remarcat que l’entitat “hauria de posar-se al costat del Govern, facilitar que es trobin pisos i aportar idees”. En aquest sentit, ha assegurat que l’Executiu està obert a propostes per millorar el programa, però ha insistit que limitar-se a qüestionar-lo “és molt fàcil” sense plantejar alternatives.
Marsol ha aportat dades per rebatre les crítiques i ha posat en relleu l’evolució del programa en els seus primers mesos de funcionament. Segons ha explicat, durant els tres anys de vigència de l’anterior projecte d’avals es van presentar 19 sol·licituds, mentre que amb el nou programa, en només dos mesos, ja n’hi ha 11 sobre la taula. “Dos o un ja estan fins i tot signats”, ha precisat, tot indicant que la mitjana de preu dels habitatges associats a aquestes operacions se situa “als 400 i escaig mil euros”, dins del límit establert de fins a 600.000 euros.
La ministra ha admès que no es tracta majoritàriament d’habitatges d’obra nova, però ha defensat que el Govern està fent “grans esforços” econòmics per facilitar l’accés al primer habitatge de propietat, després d’haver destinat molts recursos a polítiques d’habitatge de lloguer. “També pensem que en l’habitatge de propietat hi hem d’incidir”, ha remarcat. Pel que fa a una possible valoració del programa, Marsol ha indicat que caldrà esperar entre vuit i nou mesos per disposar d’elements suficients. “Ara ho trobo molt precipitat”, ha afirmat.
Altres projectes
En paral·lel, la ministra ha informat sobre l’estat del procés d’identificació de pisos buits. Segons ha explicat, fins ara s’han enviat unes 800 cartes als propietaris, i ha assenyalat que ja s’estan rebent respostes, les quals apunten a “situacions molt diverses”, com herències pendents, processos judicialitzats o immobles que han estat reagrupats. “Tot això també servirà per regularitzar”, ha dit. Tanmateix, ha precisat que molts propietaris encara no han contestat i ha apuntat que, en aquests casos, “partirem de la base que aquests pisos sí que estan buits”, tot i advertir que abans de passar a una segona fase “cal acabar de classificar i contrastar tota la informació”.
Finalment, Marsol ha recordat que l’Executiu “està treballant intensament” en la llei de desintervenció progressiva i garantista del mercat del lloguer, amb la voluntat d’entrar el text al Consell General durant el mes de març. En aquest context, ha destacat que “només amb l’aprovació de la llei ja han vingut gairebé 400 apartaments turístics al mercat de lloguer”, tot i que el termini legal per fer-ho s’estén fins a l’any 2028.