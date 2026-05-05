  La part inferior de l'equipament (a partir de la barrera), és de titularitat privada. | Marvin Arquíñigo
L’aparcament del Fener 2 perd prop de la meitat de places després que els propietaris recuperin la zona privada

La capacitat passa de 105 a 46 places, més una per a mobilitat reduïda, tot i que s’estudia “la possibilitat de construir un aparcament modular”

L’aparcament del Fener 2 ha reduït de manera significativa la seva capacitat després que els propietaris de la part privada hagin decidit recuperar l’espai que fins ara estava arrendat al Comú d’Andorra la Vella. Així ho han indicat fonts comunals a aquest mitjà, apuntat que la part inferior de l’equipament (a partir de la barrera), és de titularitat privada, mentre que la superior és comunal. “Els propietaris, a qui es tenia la zona arrendada, han decidit recuperar el seu espai, fet que ha obligat a delimitar les zones i a restringir-hi l’accés”, expliquen.

Aquesta decisió, la qual ha obligat a delimitar físicament les dues zones i a restringir-hi l’accés, ha fet que la capacitat de l’aparcament s’hagi reduït pràcticament a la meitat. De les 105 places inicials, han passat a estar disponibles només 46, a més d’una reservada per a persones amb mobilitat reduïda. Tot i això, des de la corporació comunal es preveu una lleugera recuperació a curt termini: “Al juny, amb la retirada de la grua, es recuperaran 3 places més”, indiquen les mateixes fonts.

Davant aquesta pèrdua d’estacionament, el comú ja treballa en diverses alternatives, a l’espera d’estudiar la seva viabilitat. Així, i en el marc del pla estratègic d’aparcaments, des de la corporació assenyalen que “s’estudia la possibilitat de construir un aparcament modular” amb l’objectiu de “revertir la pèrdua de places en aquest indret”.

