Escalé veu factible el ‘coliving’ sempre que sigui una acció de “contrafort” amb la resta de mesures davant la crisi

“Els ‘colivings’ han d’actuar com un contrafort, han de ser una mesura més”. Amb aquestes paraules, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha resumit la posició de la formació en el debat sobre aquesta fórmula residencial durant la sessió de control al Govern celebrada aquest dijous al Consell General, en què la regulació i el paper del ‘coliving’ en la crisi de l’habitatge han centrat el debat arran d’una pregunta oral presentada pel president suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró.
Precisament, des de les files socialdemòcrates, Baró ha qüestionat que el ‘coliving’ es presenti com una resposta efectiva a la manca d’habitatge assequible. El parlamentari ha advertit que aquest model “no està pensat per a la majoria de les persones”, especialment famílies o gent gran, i ha lamentat que, “davant una manca de planificació”, es vulgui convertir en una solució de l’habitatge.
“El ‘coliving’ pot acabar portant cap a la ‘copbresa’ que, potser, és el que vostès cerquen a la classe mitjana”- Pere Baró
En aquest sentit, Marsol ha reiterat que el ‘coliving’ “no serà la resposta estructural a la problemàtica de l’habitatge” i ha situat les mesures principals del Govern en l’ampliació del parc públic, la mobilització de pisos buits i la regulació dels habitatges turístics, entre d’altres. Tot i això, ha defensat que aquesta modalitat residencial pot ser útil per a determinats perfils, com ara joves, professionals temporals o persones que busquen espais més flexibles, i que es presenta com “una opció més”.
En el debat també hi ha participat la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, qui ha defensat aquesta fórmula per allotjar treballadors temporers i ha proposat “adaptar hotels de baixa categoria perquè es puguin destinar a ‘colivings’”, tot mantenint que, per poder dur a terme aquesta proposta, “s’ha de ser flexible” perquè “si no, ningú voldrà construir ‘colivings’”.
El debat entre Marsol i Baró ha continuat amb les paraules del socialdemòcrata, qui ha alertat del risc d’aquest sistema, incidint que pot comportar “tenir pitjors condicions de vida”, i ha defensat que “l’habitatge no és un luxe, sinó un dret”. Finalment, Marsol ha reiterat que el Govern no contempla el ‘coliving’ com l’eix principal de la solució a la política d’habitatge i ha explicat que l’Executiu prioritza actualment la construcció de pisos de dues habitacions o més, després d’haver detectat que els habitatges petits no responen a les necessitats predominants.