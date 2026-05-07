La UE Santa Coloma es podria quedar sense competició europea per suposats impagaments a jugadors i proveïdors

La UE Santa Coloma podria no rebre la llicència UEFA de cara el curs vinent. És a dir, que es podria quedar sense jugar competició europea tot i tenir a tocar la segona posició de la Lliga Multisegur Assegurances, la qual dona accés a la ronda prèvia de la Conference League. En aquest sentit, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el club colomenc no hauria rebut el vistiplau de la primera auditoria, per la qual cosa el seu cas no hauria ni arribat a l’empresa que s’encarrega d’avalar aquesta primera inspecció i donar l’aprovació definitiva abans d’arribar a l’organisme que governa el futbol europeu.
Cal esmentar que el primer filtre, la primera empresa auditora, s’encarrega de donar conformitat a la informació comptable de tota la temporada de cada club pirenaic, un procés que s’allarga durant mesos i que hauria de veure la llum en no gaire. Amb tot, la UE hauria donat negatiu en aquest procés per presumptes impagaments a jugadors, la parapública i proveïdors.
Dos equips, a l’expectativa
Que la UE Santa Coloma no acabés rebent la llicència UEFA suposaria una oportunitat de competir a Europa per als seus perseguidors, l’FC Santa Coloma i el Ranger’s, tercer i quart respectivament, ja que seria quin quedi més amunt a la taula el que es faria amb la plaça. De fet, inclús tots dos podrien acabar competint pel Vell Continent si el primer acaba aixecant la Copa Constitució −triomf que dona accés a Conference− i la UE es queda sense llicència. A més, el desenllaç seria el mateix si la UE, encara que acabés tenint el vistiplau de les auditories, perdés diumenge contra l’Esperança.
Cas judicial
Més enllà d’aquest afer, l’entitat groc i negra es troba també immersa en un cas judicial amb el seu antic ‘responsable’. De fet, ambdues parts s’han denunciat entre elles. En aquest cas, els actuals dirigents de la UE reclamen que amb la ‘donació’ del club es va prometre un hotel ubicat a Sant Julià de Lòria que no s’han acabat quedant, mentre que l’anterior mandatari diu no haver cobrat els diners pactats ni haver dit que l’edifici fos seu.