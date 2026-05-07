Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El darrer partit europeu de la UE Santa Coloma, l'agost del 2024 davant el Víkingur Reykjavík. | UE Santa Coloma
Pol Forcada Quevedo
Futbol nacional

La UE Santa Coloma es podria quedar sense competició europea per suposats impagaments a jugadors i proveïdors

El club no hauria rebut el vistiplau de la primera auditoria, per la qual cosa el seu cas no hauria ni arribat a l'empresa que dona l'aprovació a la UEFA

La UE Santa Coloma podria no rebre la llicència UEFA de cara el curs vinent. És a dir, que es podria quedar sense jugar competició europea tot i tenir a tocar la segona posició de la Lliga Multisegur Assegurances, la qual dona accés a la ronda prèvia de la Conference League. En aquest sentit, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el club colomenc no hauria rebut el vistiplau de la primera auditoria, per la qual cosa el seu cas no hauria ni arribat a l’empresa que s’encarrega d’avalar aquesta primera inspecció i donar l’aprovació definitiva abans d’arribar a l’organisme que governa el futbol europeu.

Cal esmentar que el primer filtre, la primera empresa auditora, s’encarrega de donar conformitat a la informació comptable de tota la temporada de cada club pirenaic, un procés que s’allarga durant mesos i que hauria de veure la llum en no gaire. Amb tot, la UE hauria donat negatiu en aquest procés per presumptes impagaments a jugadors, la parapública i proveïdors.

Dos equips, a l’expectativa

Que la UE Santa Coloma no acabés rebent la llicència UEFA suposaria una oportunitat de competir a Europa per als seus perseguidors, l’FC Santa Coloma i el Ranger’s, tercer i quart respectivament, ja que seria quin quedi més amunt a la taula el que es faria amb la plaça. De fet, inclús tots dos podrien acabar competint pel Vell Continent si el primer acaba aixecant la Copa Constitució −triomf que dona accés a Conference− i la UE es queda sense llicència. A més, el desenllaç seria el mateix si la UE, encara que acabés tenint el vistiplau de les auditories, perdés diumenge contra l’Esperança.

Cas judicial

Més enllà d’aquest afer, l’entitat groc i negra es troba també immersa en un cas judicial amb el seu antic ‘responsable’. De fet, ambdues parts s’han denunciat entre elles. En aquest cas, els actuals dirigents de la UE reclamen que amb la ‘donació’ del club es va prometre un hotel ubicat a Sant Julià de Lòria que no s’han acabat quedant, mentre que l’anterior mandatari diu no haver cobrat els diners pactats ni haver dit que l’edifici fos seu.

Comparteix
Notícies relacionades
Una nacionalitat entre la identitat i la integració
L’Executiu esvaeix dubtes a les associacions d’extracomunitaris mentre treballa en l’acord amb els països veïns
Escalé veu factible el ‘coliving’ sempre que sigui una acció de “contrafort” amb la resta de mesures davant la crisi

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La selecció absoluta jugarà un darrer amistós contra Kosovo abans de donar el tret de sortida a la Nations League
  • Esports
La Copa del Món femenina tornarà a la pista Avet del sector de Soldeu el 6 i 7 del mes de març de l’any vinent
  • Esports
El Comitè Olímpic Andorrà es desplaça a Mònaco per assistir a l’assemblea dels pròxims Jocs dels Petits Estats d’Europa
Entrevistes esportives
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra
Gina del Rio
Fondista
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu