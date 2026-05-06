La Massana impulsa el concurs per transformar l’avinguda Sant Antoni aprofitant la construcció del nou vial

El Comú de La Massana ha convocat el concurs nacional de projectes per remodelar i embellir l’avinguda Sant Antoni, principal eix urbà de la parròquia. La iniciativa s’emmarca dins la transformació prevista del centre urbà arran de la construcció del nou vial de desviació, una infraestructura que ha de permetre reduir el trànsit rodat dins el nucli. L’objectiu, doncs, és redefinir el paper de l’avinguda i avançar cap a un espai “més amable, segur i accessible”, amb una millora de la qualitat urbana, paisatgística i ambiental. El projecte també busca afavorir la convivència entre la vida ciutadana, l’activitat comercial i una mobilitat més sostenible.
“La construcció del nou vial representa una oportunitat única per impulsar un centre urbà més atractiu i amable tant per als massanencs com per als visitants” – Kevin Poulet
La proposta guanyadora haurà de plantejar una visió integral de tot el recorregut de l’avinguda Sant Antoni i dels espais connexos, incloent-hi punts estratègics com el telecabina, les Fontetes i diversos encreuaments, així com la connexió amb equipaments públics com la Casa Comuna, centres educatius, culturals i esportius o aparcaments públics. A més, el projecte haurà de preveure una execució per fases. El concurs està obert a equips multidisciplinaris formats per arquitectes i enginyers col·legiats al Principat, i el jurat valorarà aspectes com la qualitat estètica, la integració amb l’entorn, la funcionalitat, la sostenibilitat i la definició tècnica de les propostes.
La proposta seleccionada podrà assumir posteriorment la redacció dels projectes tècnics i, eventualment, la direcció de les obres, les quals s’executaran de manera progressiva segons la planificació comunal i la disponibilitat pressupostària. El concurs preveu premis de 8.000 euros per al projecte guanyador, 4.000 per al segon classificat, 2.000 per al tercer i 1.000 euros per al quart i cinquè. El conseller d’Obres, Kevin Poulet, ha assegurat que “la construcció del nou vial representa una oportunitat única per impulsar un centre urbà més atractiu i amable tant per als massanencs com per als visitants”. Paral·lelament, el comú també treballa amb els comerciants de la zona per incorporar les seves aportacions dins el futur pla global de remodelació de l’avinguda.