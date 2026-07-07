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  • La presidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, en una compareixença anterior amb Gerard Alís. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Demanda parlamentària

Vela reclama al Govern les primeres dades sobre l’aplicació de la reforma de la llei contra la violència de gènere

Es demana conèixer quantes sentències s'han dictat des del 2025 i defensa que "cal avaluar-ne l'aplicació" per garantir una protecció efectiva

La presidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha registrat una bateria de preguntes escrites perquè el Govern informi sobre els primers resultats de l’aplicació de la reforma de la Llei per a l’erradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica, vigent des del 30 d’octubre del 2025. La consellera vol conèixer quin impacte ha tingut la modificació legislativa, especialment pel que fa a la protecció i la reparació dels drets de les víctimes.

En concret, Vela demana quantes sentències per violència de gènere s’han dictat des de l’entrada en vigor de la reforma, quantes han comportat el reconeixement d’una indemnització per danys i perjudicis a favor de les víctimes i, en aquells casos en què aquesta compensació no s’ha concedit, quins han estat els motius.

«La lluita contra la violència de gènere no acaba amb l’aprovació d’una llei. Cal avaluar-ne l’aplicació i comprovar si les mesures adoptades estan garantint una protecció efectiva i una reparació adequada per a les víctimes», ha defensat Vela, qui considera necessari disposar de dades actualitzades per valorar l’eficàcia de la reforma. A més, la socialdemòcrata sosté que aquesta informació permetrà detectar possibles mancances en l’aplicació de la normativa i, si escau, impulsar noves mesures per reforçar la resposta davant la violència masclista.

Les infraccions per violència domèstica i de gènere augmenten un 34% durant el 2025 amb 189 casos registrats

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