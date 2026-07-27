La 25a edició del Campus universitari de la llengua catalana reuneix una trentena d’estudiants de 12 països

Una trentena d’estudiants universitaris procedents d’una dotzena de països participen durant aquesta setmana en la nova edició del Campus universitari de la llengua catalana que se celebra a Sant Julià de Lòria. Aquesta és la 25a edició d’una iniciativa impulsada pels governs de Catalunya i Andorra, juntament amb l’Institut Ramon Llull, la qual pretén que alumnes d’arreu del món descobreixin la realitat social, cultural i històrica del Principat a més de posar en valor la llengua catalana en l’àmbit internacional.
Al llarg de la setmana estudiants de països com Canadà, Polònia, Japó, Escòcia, Regne Unit i Rússia, entre altres, participaran en diferents activitats que els permetran conèixer millor el país i reforçar els seus coneixements de la llengua catalana. «Durant aquesta setmana, cada matí tenen tres hores de classe de català de nivells A2 i B1. Després, a la tarda, fem activitats diverses per la parròquia una mica perquè coneguin Andorra i que puguin utilitzar el català dintre d’un àmbit que no sigui l’acadèmic«, ha declarat la cap de l’Àrea de Llengua Catalana del Departament de Política Lingüística, Eva Royo, durant l’acte que s’ha celebrat a la Casa Comuna laurediana.
«La nostra llengua vehicular aquestes setmanes és el català i aquí hem de viure 100% en català» – Eva Royo
Royo també ha aprofitat per explicar que en tractar-se d’alumnes de diferents països la llengua vehicular entre ells també és el català: «Molts dels estudiants que tenim que no parlen castellà o no parlen francès. Per tant, la nostra llengua vehicular aquestes setmanes és el català i aquí hem de viure 100% en català«.
Pel que fa als estudiants, s’han mostrat alegres de poder visitar el Principat, alguns dels quals no el coneixien encara, i han exposat molts motius diferents que els han portat a estudiar la llengua catalana. «Fa dos anys vaig fer un Erasmus a Barcelona, que em va encantar. I després de tornar a la meva universitat vaig començar a aprendre català«, ha dit un estudiant de la Universitat de Varsòvia. Altres han decidit aprendre la llengua per comunicar-se millor amb els seus amics com és el cas d’una estudiant de la República Txeca: «Tinc una amiga de Menorca que vaig conèixer a Anglaterra a l’escola d’estiu i també volia parlar català amb la seva família, així que vaig trobar classes de català a la meva universitat».
Altrament, la ministra de Salut, Helena Mas, han donat la benvinguda als estudiants i ha posat en relleu el valor del campus com a eina de promoció internacional del català. Per altra banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha convidat els universitaris a gaudir de la cultura andorrana i laurediana a més d’animar-los a participar en les festes majors de la parròquia. «Els alumnes han pogut aprendre part de la nostra història, conèixer el nostre patrimoni i paisatges, i també, de casualitat, gaudir de la nostra festa major i de la programació de música catalana que tindrem», ha assenyalat.