Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El 72,9% dels detinguts per imputació d’infraccions en l’àmbit domèstic i violència de gènere són residents al Principat. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Detencions

Les infraccions per violència domèstica i de gènere augmenten un 34% durant el 2025, amb 189 casos registrats

Segons les dades de la Policia, la majoria dels detinguts són homes (71,2%) es troben majoritàriament en la franja d’entre 30 i 49 anys

Segons les dades del departament de policia, l’any 2025 hi ha hagut un total de 189 infraccions registrades en l’àmbit domèstic i de violència de gènere, un 34% més respecte de l’any anterior. En el mateix període, s’han efectuat un total de 759 intervencions per requeriments telefònics d’àmbit domèstic, un 3,3% menys respecte a l’any 2024 (785).

Quant a les detencions amb imputació d’una infracció de caràcter domèstic o violència de gènere, se n’han registrat 59, un 1,7% menys que a l’any anterior. D’aquestes, la majoria, un 86,4%, són a causa de violència física. La majoria dels detinguts són homes (71,2%) i es troben majoritàriament en la franja d’entre 30 i 49 anys (61%).

La majoria dels detinguts són homes (71,2%) i es troben majoritàriament en la franja d’entre 30 i 49 anys (61%)

El 72,9% dels detinguts per imputació d’infraccions en l’àmbit domèstic i violència de gènere són residents al Principat. Pel que fa a les víctimes de violència de gènere en procediments amb detinguts en l’àmbit domèstic i violència de gènere, hi ha hagut un total de 61 víctimes al 2025, un 1,6% menys respecte a l’any 2024, quan n’hi va haver 62. D’aquestes, la majoria són de nacionalitat andorrana (18,0%), colombiana (16,4%) i espanyola (11,5%) i es troben majoritàriament en els trams d’edat de 22 a 29 anys (27,9%), 30 a 39 anys (31,1%) i 40 a 49 anys (16,4%).

Comparteix
Notícies relacionades
Un home de 74 anys és trobat mort darrere la gasolinera del River després de l’activació dels serveis d’emergència
Detingut a la frontera del riu Runer amb més de 15 grams de cristall amagats dins d’un autobús de línia regular
Un home de 42 anys circula amb un patinet elèctric fent ziga-zagues i acaba detingut amb una alcoholèmia d’1,92

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
Un home de 74 anys és trobat mort darrere la gasolinera del River després de l’activació dels serveis d’emergència
  • Societat, Successos
Detingut a la frontera del riu Runer amb més de 15 grams de cristall amagats dins d’un autobús de línia regular
  • Successos
Un home de 42 anys circula amb un patinet elèctric fent ziga-zagues i acaba detingut amb una alcoholèmia d’1,92
Entrevistes culturals
Ingrid Miralles
Guanyadora del Premi de Memòria Històrica de l’Ull Nu
Pere Moles
Organitzador del ‘World Press Photo’
Hèctor Mas i Marc Camardons
Codirectors del Festival Ull Nu

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu