L’FC Andorra incorpora el davanter Julian Rijkhoff en qualitat de cedit per part de l’Ajax, però amb opció de compra

Com ja va avançar EL PERIÒDIC, Julian Rijkhoff és nou jugador de l’FC Andorra. El club ho ha fet oficial aquesta mateixa tarda, esmentant que el davanter arriba cedit per l’Ajax amb opció de compra. El neerlandès, de només 21 anys, aterra al Principat després de la seva millor campanya com a professional, ja que, cedit a l’Almere City el curs passat, va signar 17 gols a l’Eerste Divisie i dos més a la copa.
Rijkhoff va néixer a Purmerend el 25 de gener del 2005 i es va formar a les categories inferiors de l’Ajax, club al qual va arribar el 2012. El 2021, amb només 16 anys, va fer el salt a Alemanya per incorporar-se al Dortmund, on va desenvolupar bona part de la seva etapa formativa i va jugar principalment amb el sub19. La seva progressió el va situar entre els joves talents destacats de la seva generació i el 2022 va ser inclòs entre els millors futbolistes nascuts el 2005.
El gener del 2024 va tornar a Amsterdam, conjunt que va apostar de nou pel davanter i li va signar contracte fins al juny del 2027. Així, va arribar a debutar amb el primer equip aquell mateix febrer en un partit de la Conference League contra el Bodø/Glimt, i va acumular 11 aparicions oficials amb el conjunt neerlandès. La falta de continuïtat el va portar, però, a sortir cedit a l’Almere City l’estiu del 2025, on va acabar rellançant la seva carrera.