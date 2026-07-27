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  • El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, en un acte anterior. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Unes festes sense incidents

Cairat, obert a noves mesures per a la Festa Major després de les paraules d’Espot tot tornant a cridar a la calma

El cònsol major lauredià afirma que el balanç és fins ara molt positiu i anima els assistents a mantenir el seny de cara els dos dies restants

Amb només dos dies de festa restants el consol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha fet una valoració positiva del desenvolupament de la Festa Major especialment pel que fa a les activitats culturals i tradicionals que se celebren durant el dia. «Vull fer una valoració molt positiva de les activitats diürnes, tant de les tradicionals com les activitats de lleure i esportives. La Festa Major és molt més que els concerts de nit i, en global, en aquests tres dies, estan de meravella», ha declarat, tot animant a la gent a gaudir de l’ambient amb seny.

«Es pot reflexionar sobre mesures que ajudin a apaivagar o a atenuar l’ambient d’incidents, sobretot els que hi pugui haver a última hora» – Cerni Cairat

Pel que fa a les recents declaracions per part del cap de Govern, Xavier Espot, en què convidava els comuns a fer una reflexió per plantejar una possible reducció dels horaris de les festivitats o deixar de vendre alcohol a partir de certes hores, el consol lauredià s’ha mostrat cooperatiu i obert a possibles canvis: «Es pot reflexionar sobre mesures que ajudin a apaivagar o a atenuar l’ambient d’incidents, sobretot els que hi pugui haver a última hora». «Si cal fer un plantejament, nosaltres aportarem la nostra visió, el nostre coneixement i experiència per mirar d’ajudar amb tot allò que sigui possible. Però estem oberts a parlar-ne, sí», ha afegit Cairat.

Addicionalment, respecte envers la seguretat, una vegada més el mandatari ha aprofitat per fer una crida a la prudència i a la calma: «Jo demano un missatge de certa tranquil·litat i de confiança«. També ha destacat que, tot i que s’han produït alguns incidents menors, «els propis de cada any», cap ha estat destacable. Respecte a la seguretat ha tornat a recordar que els dispositius tant policials com de seguretat privada són els mateixos que els anys anteriors.

Espot evoca una reflexió sobre els horaris de les Festes Majors: «No podem convertir-nos en un estat policial»

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