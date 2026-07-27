La Creu Roja desplega un dispositiu d’emergència per donar suport als afectats pels incendis de la Gironda

La Creu Roja Andorrana ha activat un dispositiu d’emergència per donar suport a la Creu Roja Francesa davant els incendis forestals que afecten la regió de la Gironda i les Landes. L’operatiu preveu el desplegament, durant les pròximes hores, de sis combois formats per socorristes i membres de l’equip de logística que es desplaçaran fins a Bordeus per col·laborar en l’atenció a les persones evacuades i reforçar els dispositius d’acollida habilitats sobre el terreny.
La missió, organitzada i coordinada per la Creu Roja Andorrana, compta amb la col·laboració de Protecció Civil d’Andorra, que ha posat a disposició de l’operatiu prop de 300 llits de campanya destinats a equipar els albergs provisionals per a la població desplaçada pels incendis.
Segons ha informat l’entitat, aquesta actuació s’emmarca en els principis de cooperació i solidaritat internacional del Moviment de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, amb l’objectiu de donar suport als equips que treballen sobre el terreny davant una emergència que ha obligat desenes de milers de persones a abandonar els seus domicilis.