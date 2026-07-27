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  • Els incendis de la regió de la Gironda i les Landes. | Creu Roja Andorrana
Pol Forcada Quevedo
Successos

La Creu Roja desplega un dispositiu d’emergència per donar suport als afectats pels incendis de la Gironda

L'operatiu preveu el desplegament de sis combois formats per socorristes i membres de l'equip de logística que es desplaçaran fins a Bordeus

La Creu Roja Andorrana ha activat un dispositiu d’emergència per donar suport a la Creu Roja Francesa davant els incendis forestals que afecten la regió de la Gironda i les Landes. L’operatiu preveu el desplegament, durant les pròximes hores, de sis combois formats per socorristes i membres de l’equip de logística que es desplaçaran fins a Bordeus per col·laborar en l’atenció a les persones evacuades i reforçar els dispositius d’acollida habilitats sobre el terreny.

La missió, organitzada i coordinada per la Creu Roja Andorrana, compta amb la col·laboració de Protecció Civil d’Andorra, que ha posat a disposició de l’operatiu prop de 300 llits de campanya destinats a equipar els albergs provisionals per a la població desplaçada pels incendis.

Segons ha informat l’entitat, aquesta actuació s’emmarca en els principis de cooperació i solidaritat internacional del Moviment de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, amb l’objectiu de donar suport als equips que treballen sobre el terreny davant una emergència que ha obligat desenes de milers de persones a abandonar els seus domicilis.

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