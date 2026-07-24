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  • La Festa Major laurediana, donant el tret de sortida. | El Periòdic
Sergi Gil Bosch
Dispositiu conjunt engegat

Cairat apel·la a la «normalitat» davant els aldarulls registrats: «Quatre brètols no ens poden espatllar una Festa Major»

El cònsol assegura que el dispositiu de seguretat és el mateix de cada any, amb coordinació entre Policia, agents de circulació i vigilància privada

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha fet una crida a la «normalitat» davant els incidents registrats en les darreres festes majors del país i ha defensat que «quatre brètols no ens poden espatllar una Festa Major de tota la ciutadania de Sant Julià i de tot el país». En aquest sentit, a poques hores de l’inici de la celebració laurediana, el mandatari ha assegurat que el comú afronta la festa «de la mateixa manera que ho preparem cada any», amb un dispositiu conjunt entre agents de circulació i Policia, reforçat en alguns punts amb vigilància privada, com la plaça de la Germandat o els entorns de les ‘firetes’.

El cònsol ha esmentat que els operatius de seguretat s’han dissenyat, com cada any, «adaptats a la magnitud de la nostra festa», i ha admès que «difícilment podrem evitar que una o dues o tres persones puguin provocar algun aldarull». Així, ha recordat que «cada any passa alguna cosa», però ha remarcat que tant els equips de circulació com els departaments comunals encarregats de l’organització «estan al peu del canó, atents que no passi res i, si passa alguna cosa, de seguida activar les alertes dels cossos d’ordre».

Pel que fa a la programació, Cairat s’ha mostrat convençut que el cartell «està a l’alçada i complirà les expectatives», amb activitats per a totes les edats i el concert de comiat de La Fúmiga com un dels principals reclams. En darrer lloc, també ha destacat les mesures previstes per fer front a la calor, amb repartiment de ventalls i barrets, així com la instal·lació de punts d’aigua addicionals en les zones amb més activitat.

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