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  • Enguany s'han administrat 180 vacunes contra la febre groga, l'única que s'administra al centre hospitalari. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Proximitat de les vacances

El Servei d’Informació al Viatger tanca el primer semestre amb 667 consultes i 180 vacunes contra la febre groga

L'Àfrica, l'Àsia i l'Amèrica Central i del Sud lideren les consultes, i es recomana preparar el viatge amb entre quatre i vuit setmanes d'antelació

La proximitat (per a alguns) de les vacances d’estiu torna a disparar les consultes al Servei d’Informació al Viatger de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. I és que, en resposta a una demanda d’aquesta casa, fonts oficials del servei han explicat que «durant els mesos previs a l’estiu observem un increment de la demanda de consultes», coincidint, precisament, amb la planificació dels viatges internacionals. Unes consultes que, en gran mesura, venen derivades per la urgència de viatjar a països de l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Central i del Sud, sobretot aquells «on es requereixen vacunes específiques o mesures addicionals de prevenció».

En aquests casos, les vacunes més habituals que s’administren al centre hospitalari són les de la febre tifoide, l’hepatitis A i, en funció del destí, la de la febre groga. «Es revisa l’estat vacunal de cada persona per assegurar que té actualitzades les vacunacions sistemàtiques recomanades», precisen les mateixes fonts, les quals també apunten que, en comparació amb altres períodes estivals d’anys anteriors, «no s’ha detectat, de moment, cap canvi destacable pel que fa al tipus de consultes o als països de destinació». «Això pot variar a mesura que avanci la temporada», afegeixen, però.

Pel que fa al 2025, el servei va tancar l’exercici amb 1.520 visites, de les quals 822 han estat col·lectives, 613 individuals i 85 per vacunació

De manera més desglossada, veiem que el Servei d’Informació al Viatger ha registrat 667 consultes fins al 30 de juny d’aquest any: 351 col·lectives, 292 individuals i 24 exclusivament per vacunació. Paral·lelament, s’han administrat 180 vacunes contra la febre groga, l’única que s’administra al centre hospitalari en ser centre internacional autoritzat per fer-ho (la resta de vacunes es recepten perquè els viatgers les adquireixin a la farmàcia i siguin administrades posteriorment per les infermeres dels CAP). Pel que fa al 2025, el servei va tancar l’exercici amb 1.520 visites, de les quals 822 han estat col·lectives, 613 individuals i 85 per vacunació. Llavors, el nombre de vacunes administrades contra la febre groga va ser de 341.

«Recomanem que totes les persones que tinguin previst viatjar, especialment fora d’Europa, demanin visita amb una antelació mínima de 4 a 8 setmanes abans de la sortida», apunten, tot destacant que aquest marge «permet administrar les vacunes necessàries, valorar la profilaxi antipalúdica quan estigui indicada i oferir consells personalitzats». En aquest sentit, i qüestionats per aquests consells, passarien per la prevenció de malalties transmeses per mosquits, seguretat alimentària i de l’aigua, mesures davant la diarrea del viatger, exposició al sol i altres riscos relacionats amb el destí. «Una bona preparació abans del viatge és una de les mesures més eficaces per prevenir malalties. La consulta permet valorar els riscos de cada destinació i oferir recomanacions personalitzades perquè el viatge sigui el més segur possible«, conclouen des del servei.

Els residents del país van invertir l’any passat una mitjana de 1.254 euros atorgats a cobrir més de 177.000 viatges

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