‘Vacances amb Pau’ porta 55 infants ucraïnesos a Andorra perquè recuperin la normalitat lluny de la guerra

El programa ‘Vacances amb Pau’ ha portat una cinquantena d’infants i adolescents ucraïnesos entre 6 i 17 anys a la Seu d’Urgell i Andorra perquè puguin gaudir d’uns dies lluny de la guerra que es viu al seu país i participar en diverses activitats que els permeti estar en un espai de normalitat i convivència. «Tenen una motxilla pesada, no és fàcil. Ja el primer dia ens preguntaven si aquí no cauen bombes. Ens va impressionar molt», ha assegurat Sor Lucía Caram, qui els ha acompanyat en la visita al Consell General. Els menors van arribar diumenge després d’un llarg viatge en autobús i, tot i les experiències que han viscut, Caram ha apuntat que «des del primer dia, després de gaudir de la piscina i tot el que estàvem fent, l’estat d’ànims d’ells va canviar molt positivament». «Quan els dones l’oportunitat, veus que són nens i que tornen a tenir esperança», ha afegit.
La religiosa també ha agraït la col·laboració de les institucions espanyoles i andorranes i el ràpid oferiment per part del bisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat. «El bisbe s’havia ofert per acollir-los, el Ministeri de Defensa es va oferir per posar l’avió, el Ministeri de l’Interior i Policia Nacional van activar-se per fer els contactes i en tres reunions es va muntar això que estem fent en aquest moment«, ha destacat, aprofitant també per mencionar que «molts han nascut en un país en guerra, no saben el que és la pau. Per tant, hi ha molt pocs que en el començament de la invasió a gran escala van arribar a sortir«.
«Ells no tenen pau, no tenen llibertat, no tenen els pares, no poden ser nens. Aquests dies volem que aprenguin què és ser nens» – Sor Lucía Caram
Finalment, Sor Lucía Caram ha fet una crida a no normalitzar el patiment dels menors afectats per la guerra. En una línia semblant s’ha pronunciat Serrano Pentinat, qui ha expressat el seu agraïment per la contribució del Principat en aquest programa. «Hem contribuït a la pau a la nostra comunitat internacional i nosaltres, com a país sobirà, volem aportar aquest dret humanitari amb l’acollida d’aquests 55 nens i nenes que han vingut d’Ucraïna«, ha declarat el copríncep episcopal.
Cal destacar que al llarg de la seva visita al Consell General i a la Casa de la Vall, els nens i nenes han participat en diferents activitats, com per exemple escriure missatges de pau i propostes de com fer un món millor en cartolines que s’exposaran al Consell General. A més, alguns han parlat de la seva experiència amb el programa ‘Vacances amb Pau’: «M’agrada que puguem passar un temps aquí sense pensar en la guerra i agraïm als que ens han ajudat a fer aquest viatge», ha dit una de les infants del grup.