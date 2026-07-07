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  • Josep-Lluís Serrano Pentinat, sor Lucía Caram i Joan Barrera, aquest dimarts durant la presentació. | Bisbat d'Urgell
Alex Montero Carrer
  • Societat
Programa solidari

Una cinquantena d’infants i adolescents ucraïnesos passaran una setmana de «vacances amb pau» al Pirineu

Sor Lucía Caram defensa que "no podem aturar la guerra, però sí impedir que trenqui l'esperança", i la Seu reivindica el paper com a "ciutat en pau"

Una cinquantena d’infants i adolescents procedents d’Ucraïna, d’entre 6 i 16 anys, arribaran aquest dissabte a la Seu d’Urgell per participar en una nova edició del programa solidari ‘Vacances amb pau: d’Ucraïna a la Seu d’Urgell’, una iniciativa impulsada per la Fundació del Convent de Santa Clara amb la col·laboració del Bisbat d’Urgell i l’Ajuntament. Precisament, la directora de la Fundació, sor Lucía Caram, ha remarcat que molts dels joves arribaran amb una «petita maleta», però ha expressat el desig que «se n’emportin una de molt més gran». «Alguns són orfes, altres tenen els pares al front i d’altres han après massa aviat que el so d’una sirena et pot canviar per sempre la vida», ha lamentat.

Tanmateix, Caram ha remarcat que «continuen sent infants» i que tenen dret «a jugar amb aigua, a córrer, a descobrir les muntanyes i a dormir una nit sencera sense despertar-se». En aquest sentit, les activitats previstes per a aquesta setmana (del 12 al 19 de juliol) comparteixen un objectiu comú: «Retornar-los el que la guerra els ha pres, que és la infància». Així, la directora de l’ens ha posat en relleu que molts dels participants «no coneixen què és viure en un país en pau», de manera que aquesta serà la seva primera experiència de vacances en un entorn sense conflicte. «No podem aturar la guerra, tan de bo poguéssim, però sí impedir que la guerra trenqui la seva esperança», ha afirmat.

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«Ells no són el futur d’Ucraïna; són el present», ha afegit, fent una crida a la ciutadania a implicar-se perquè «uns nens que no coneixeu puguin recuperar l’esperança». En una línia semblant s’ha expressat el bisbe d’Urgell, i copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, qui ha destacat que és «un honor» acollir aquesta iniciativa i ha defensat que el Pirineu pugui convertir-se, encara que sigui per uns dies, en un espai de pau. «Hem estat creats per ser portadors de pau», ha assenyalat, tot reivindicant la necessitat de «buscar la pau enmig de les discòrdies» i d’esdevenir «sembradors de bones notícies».

Finalment, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, també ha reivindicat el simbolisme de la ciutat com a territori fronterer: «La Seu és una ciutat de frontera, on al llarg de la història hi ha hagut moltes guerres. Precisament per això hem de ser exemple d’acollida, d’inclusió i de ciutat en pau», ha afirmat. En aquest sentit, ha confirmat que el consistori posarà a disposició dels participants equipaments municipals com la piscina i el Parc del Segre perquè puguin gaudir de l’estada. «Esperem que no hagin de tornar perquè hi ha guerra, sinó que tornin quan vulguin», ha conclòs.

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